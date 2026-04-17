Corre Mi Tierra Medellín-2026: conozca los cierres viales y también cómo será la carrera

Medellín volverá a vibrar este domingo con una de las carreras de calle más tradicionales en el país: Corre Mi Tierra, que contará con la presencia de casi 20.000 deportistas profesionales y aficionados. Este gran evento de ciudad afectará el tránsito vehicular en varias calles, le contamos cuáles. El certamen atlético, que cumple su edición 41 en el ámbito nacional, y la 18 en la capital antioqueña, tendrá esta vez cuatro distancias para diferentes perfiles: 5K para quienes comienzan y familias, 10K para los que buscan progresión, 15K como transición y los 21K, considerados la distancia reina.

“El concepto sigue siendo el mismo, el de disfrutar mientras se corre. Sacamos un poema que dice no corremos solos, sino que quien está a nuestro lado es nuestro amigo. Y si está a tu lado alguien, motívalo, si necesita ayuda, dásela. No somos ciudadanos, somos runners, las estrellas de Corre de Mi Tierra...”, comentó este viernes Jorge Andrés Orozco, director general de la carrera, al agregar que los menores de 12 años de edad podrán participar sin costo en la distancia de 5 kilómetros, siempre que estén acompañados por un adulto inscrito. Le puede interesar: Medellín vibró con 17.000 atletas en la fiesta de Corre Mi Tierra La prueba, que contará con un amplio esquema de salud liderado por médicos deportólogos y la Cruz Roja, que cuenta con el apoyo de la administración municipal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de Desarrollo Económico, y el aval de la Liga de Atletismo de Antioquia, comenzará y terminará en el puente de la 4 Sur Gilberto Echeverri Mejía. Los corredores que retarán los 21k saldrán a las 6:00 de la mañana; los de 15k, a las 6:15 a.m.; 10k a las 7:40 a.m.; y 5k, a las 8:30 a.m.

Las vías que estarán cerradas por Corre Mi Tierra Medellín

Por tanto, varias vías tendrán afectación en circulación vehicular, principalmente en la calle 2 sur, carrera 65, calle 2, carrera 67, avenida 80, carrera 70A, carrera 70, avenida Bolivariana, avenida Nutibara, circular 1, avenida San Juan, avenida del Ferrocarril, calle 30A, calle 30, avenida Las Vegas, calle 12 sur, avenida Regional, calle 10, calle 9, calle 14, Autopista Sur y avenida Guayabal. Las vías estarán cerradas desde las 4:00 a. m. y hasta las 11:15 a. m. Orozco agregó que para el montaje de la competencia habrá cierre total del puente de la 4 sur desde este viernes en horas de la noche., hasta el domingo a las 6:00 p.m. Entre tanto, desde el Inder Medellín, confirmaron ayer las novedades en las ciclovías con motivo de dicha prueba atlética. “Se modifica trayecto Av. del Río, el cual será ofertado y operado desde el sector de Solla hasta la calle 10. Puede leer: ¿Por qué no es bueno tomar sueros de hidratación oral y bebidas deportivas todos los días? Desde dicho sector hacia el sur la vía estará habilitada para la circulación vehicular”, informó la jefatura de prensa del ente de recreación y deporte de la ciudad. Y agregó: “Se cancela la ciclovía trayecto estadio por motivo del desmontaje del concierto de Grupo Firme”.

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