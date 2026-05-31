EN VIVO | Colombia elige presidente: se abrieron las urnas y Petro y varios candidatos ya votaron

Llegó el día. Los colombianos se acercan a las urnas para escoger al próximo presidente de la República. Recuerde consultar su puesto de votación en la página oficial de la Registraduría. Debe poner su número de cédula.
Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar, y la Fuerza Pública contará con más de 246.000 hombres y mujeres para garantizar la seguridad e integridad de los comicios en el territorio.
Si todavía no sabe por quién votar, le recordamos la importancia de hacerlo; no deje que elijan por usted. Le invitamos a hacer este test de afinidad para descubrir qué candidato tiene propuestas que se acercan más a lo que usted piensa.