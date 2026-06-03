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El decreto más esperado: alcalde de Nueva York suspende la hora de dormir de los niños para que vean las Finales de la NBA

El primer juego de las Finales de la NBA entre San Antonio Spurs y Los New York Knicks será este miércoles a partir de las 7:30 de la noche.

  • El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firma la orden ejecutiva simbólica que “deroga” la hora de dormir de los escolares para las Finales de la NBA, acompañado por niños que estamparon sus huellas en el documento. Foto: Captura de video
    El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firma la orden ejecutiva simbólica que “deroga” la hora de dormir de los escolares para las Finales de la NBA, acompañado por niños que estamparon sus huellas en el documento. Foto: Captura de video
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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Los amantes del baloncesto en Nueva York llevan semanas en estado de euforia por el rendimiento de su equipo, los Knicks, que jugarán desde este miércoles las Finales de NBA por primera vez desde 1999.

Ante esa pasión que despierta la esperanza del título, el alcalde de dicha ciudad, Zohran Mamdani, firmó el pasado lunes una orden ejecutiva para “suprimir la hora de dormir” de los escolares para que puedan ver la serie ante los San Antonio Spurs.

“¡La hora de dormir queda derogada! Todos pueden ver las finales”, expresó Mamdani en la Alcaldía y mientras firmaba el documento acompañado por varios niños, quienes estamparon en dicho escrito sus huellas de mano.

Lea: Por el título de la NBA-2026: las claves de la final entre Spurs y Knicks

El anuncio por Mamdani es simbólico y festivo. El propósito del decreto es que los niños puedan seguir hasta el final las acciones de los encuentros, que terminan después de las 11 de la noche en Nueva York, un horario que habitualmente interfiere con el descanso escolar regular.

La apasionada afición de la Gran Manzana tiene la esperanza de alcanzar su primer título desde 1973.

Los neoyorquinos ganaron dos de los tres duelos ante los Spurs en la fase regular, incluyendo un triunfo por 124-113 en la final de la NBA Cup en diciembre.

Los Knicks han dominado con puño de hierro las eliminatorias del Este con 11 victorias consecutivas, liderados por Jalen Brunson, que promedia 26 puntos en playoffs.

A su alrededor, el pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns está brillando en un nuevo rol de creador de juego y los aleros OG Anunoby y Mikal Bridges marcan el tono defensivo.

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Aunque las casas de apuestas dan por favorito a Spurs, los Knicks se presentarán este miércoles en San Antonio con casi una semana más de descanso.

Aun así, su entrenador, Mike Brown, alerta de la magnitud del reto que les espera.

“Va a ser duro”, subrayó. Los Spurs “están bien dirigidos y obviamente tienen a un jugador tremendo en Wemby (Victor Wembanyama)”.

Las finales de la NBA, en caso de requerirse un séptimo y definitivo partido, se extenderían hasta el viernes 19 de junio.

Siga leyendo: Historia en el inicio de las Finales de Conferencia de la NBA: doble tiempo extra en ambos juegos

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Zohran Mamdani y por qué firmó el decreto?
Zohran Mamdani es el alcalde de Nueva York y promovió la iniciativa como una forma de celebrar el regreso de los Knicks a la lucha por el campeonato y el entusiasmo de los aficionados.
¿Hace cuánto los Knicks no disputaban unas Finales de la NBA?
Los Knicks no llegaban a unas Finales de la NBA desde 1999 y buscan conquistar su primer campeonato desde 1973.
¿Quién es el favorito para ganar las Finales de la NBA?
Las casas de apuestas consideran favoritos a los Spurs, aunque los Knicks llegan con una destacada racha de victorias en los playoffs y más días de descanso.
¿A qué hora terminan los partidos de las Finales de la NBA en Nueva York?
Los encuentros suelen finalizar después de las 11:00 p.m., razón por la cual el alcalde hizo el anuncio simbólico dirigido a los niños y familias aficionadas al baloncesto.
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