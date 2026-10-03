El atletismo de Colombia vive su era dorada con siete deportitas ‘gacelas’ que se lucen en la pista

Lina Licona, última en la prueba del relevo, recibe el testigo de manos de su compañera Marleth Ospino. La atleta nacida en Montería hace 27 años, afronta los últimos 400 metros de la prueba con unos tres segundos y cerca de seis metros de desventaja frente a María Bello. La brasileña corre rumbo a la meta en una carrera que parecía definida. Pero, ¡oh, sorpresa! Con una aceleración admirable, Lina pasa a su rival en la recta final y le entrega un histórico oro a Colombia en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina. Un logro que, ocho días después, sigue generando reacciones de asombro en las redes sociales. Pero el metal que selló Licona junto a María Rocha (Galapa), Melany Bolaño (Barranquilla) y Marleth Ospino (Barranquilla) no fue fruto de la casualidad ni de la suerte. Al contrario, las deportistas redondearon una gran actuación en las justas del ciclo olímpico, luego de años de arduo trabajo para lograr que dicha modalidad del atletismo volviera a tener protagonismo en el ámbito internacional. Sin embargo, fue el carrerón de la última corredora de esa posta el que hizo que la noticia adquiriera mayor repercusión. Ese triunfo llegó luego de una carrera en la que impusieron un tiempo de 3 minutos, 32 segundos y 21 centésimas para derrotar a la potencia Brasil (3.33,54) y al representativo de Argentina (3.35,55). La victoria se sumó a otras buenas presentaciones del nuevo grupo de gacelas colombianas en las justas suramericanas. En suelo argentino también hubo brillo con la cuarteta del 4x100, integrada por Marleth Ospino, Angélica Gamboa (Buenaventura), Danna Bánquez (Cartagena) y María Camila Maturana (Antioquia), que ocupó el primer lugar con un registro de 44,36 segundos, nuevo récord de campeonato. El equipo de Chile fue segundo (44,65) y el brasileño, tercero (44,79). En las justas de Argentina, Licona había ganado plata en los 400 metros planos y Rocha fue subcampeona en los 400 metros con vallas. Pero antes de esas buenas presentaciones en los Odesur, ya se venían dando destellos de la calidad de las atletas que integran esta generación de la velocidad. En 2025, Marleth Ospino, Laura Martínez (Antioquia), Danna Bánquez y Natalia Linares (Valledupar) obtuvieron bronce en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción, en Paraguay, en el 4x100, con un tiempo de 44,01. Entre tanto, en el Campeonato Iberoamericano sub-20, celebrado en Lima este año, Colombia volvió a ratificar que contaba con un relevo fuerte. Esa vez, en el 4x400 metros, conquistó la medalla de oro tras cruzar la meta con 3.43,29. Tres de las integrantes de esa cuarteta son de Antioquia: Sara Manuela Cuesta (Medellín), Emily Montaño (Chigorodó) y Michell Gómez (San Juan de Urabá), quienes ganaron en compañía de la vallecaucana Isabella Hurtado. Además, en el Panamericano de mayores en Medellín, a mitad de este año, el relevo 4x400 femenino impuso marca nacional (3.29,49). Días después, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, el elenco integrado por Melany Bolaño, María Fernanda Murillo (Antioquia), María Rocha y Lina Licona bajó ese registro hasta 3.29,01 y logró presea de plata.

Una urabaense también causa sensación

Lo de la urabaense María Camila Maturana también llama la atención. La atleta, nacida hace 19 años en Carepa, es la vigente reina de la velocidad femenina en Colombia. En mayo pasado, en el Campeonato Iberoamericano de mayores en Lima, Perú, registró 11,17 segundos en los 100 metros planos y dejó atrás los 11,18 que estableció Felipa Palacios en 2005, en Armenia. María Camila ha mostrado rápidos progresos. En 2025 se adjudicó el título nacional sub-20 en Bogotá (11,20). Además, en la capital, durante el Panamericano, venció en las pruebas de 100 (11,39) y 200 metros (23,36). Posteriormente, en el Sudamericano sub-20 de Lima, Camila triunfó en 100 metros (11,29), los 200 (23,39) y el relevo 4x100 (45,79). El auge de buenas velocistas en el país genera satisfacción, orgullo e ilusión, como lo aseguró Jhonley Mosquera, formador antioqueño y ahora uno de los técnicos del área de velocidad de la Selección Colombia, con la que tuvo el honor de lograr el oro con las postas cortas en los Odesur. Sin embargo, para el entrenador, la tarea debe continuar, pues hay talento para seguir puliendo. Jhonley, ¿a qué se debe este progreso y el recambio que está teniendo la velocidad femenina colombiana, con tantas atletas destacadas y expectativas de competir al más alto nivel? “Hay un grupo demasiado bueno y numeroso de velocistas. Y es gracias al trabajo que han hecho directamente la Federación Colombiana de Atletismo, las ligas y los entes deportivos departamentales, que han realizado un aporte bastante significativo y han creído en los procesos que hacemos los entrenadores. Toda esa apuesta, el apoyo a los eventos, a la preparación y a las estrategias que se utilizan han permitido que el atletismo crezca cada día más”.

Esa sinergia se notó en los resultados en Argentina...

“Así es. Inclusive, todavía faltan más personas por integrarse, pero la evolución se ha dado a través del esfuerzo continuo. El talento se identifica y se desarrolla gracias al apoyo que se viene teniendo. Además, los atletas ahora son más conscientes de la importancia del trabajo que realizan. Se cuidan más, tienen mayor ambición y quieren seguir mejorando. Son más atentos y poseen un interés particular en cuidarse para continuar progresando”. También genera satisfacción saber que la empresa privada tiene la mirada puesta en ellos... “Por supuesto. Marcas como Nike y Adidas, y la empresa privada en general, se han vinculado al apoyo de estos deportistas. Hasta el programa 10 de 10, operado por la Fundación Mariana Pajón y respaldado por la Fundación Fraternidad Medellín, cree en estos proyectos deportivos. Entonces, todas estas ayudas han sido vitales para poder realizar campamentos fuera del país y competir en otros lugares. Todo eso nos ha permitido progresar en el nivel técnico de los deportistas”. El crecimiento en Argentina se notó incluso con marcas de campeonato... “Eso da a entender que el trabajo que se viene realizando desde las distintas regiones va por buen camino, que la apuesta por este grupo de chicas es interesante y que vale la pena. Lo importante es que en cada campamento sincronicemos más los relevos y hagamos las entregas más perfectas, de tal manera que esas milésimas que necesitamos mejorar nos acerquen cada vez más al nivel mundial”.

¿Qué viene ahora para el área de velocidad?

“Tenemos los Juegos Suramericanos sub-23 en Santa Fe, Argentina, del 16 al 18 de octubre, y también el Campeonato Nacional de Mayores, que será en Bucaramanga, del 30 de octubre al 1 de noviembre”.

Los hombres también se lucen e lusionan