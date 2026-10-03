El atletismo de Colombia vive su era dorada con siete deportitas ‘gacelas’ que se lucen en la pista

Lina Licona, última en la prueba del relevo, recibe el testigo de manos de su compañera Marleth Ospino. La atleta nacida en Montería hace 27 años, afronta los últimos 400 metros de la prueba con unos tres segundos y cerca de seis metros de desventaja frente a María Bello.
La brasileña corre rumbo a la meta en una carrera que parecía definida. Pero, ¡oh, sorpresa! Con una aceleración admirable, Lina pasa a su rival en la recta final y le entrega un histórico oro a Colombia en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina. Un logro que, ocho días después, sigue generando reacciones de asombro en las redes sociales.
Pero el metal que selló Licona junto a María Rocha (Galapa), Melany Bolaño (Barranquilla) y Marleth Ospino (Barranquilla) no fue fruto de la casualidad ni de la suerte.
Al contrario, las deportistas redondearon una gran actuación en las justas del ciclo olímpico, luego de años de arduo trabajo para lograr que dicha modalidad del atletismo volviera a tener protagonismo en el ámbito internacional. Sin embargo, fue el carrerón de la última corredora de esa posta el que hizo que la noticia adquiriera mayor repercusión.
Ese triunfo llegó luego de una carrera en la que impusieron un tiempo de 3 minutos, 32 segundos y 21 centésimas para derrotar a la potencia Brasil (3.33,54) y al representativo de Argentina (3.35,55). La victoria se sumó a otras buenas presentaciones del nuevo grupo de gacelas colombianas en las justas suramericanas.
En suelo argentino también hubo brillo con la cuarteta del 4x100, integrada por Marleth Ospino, Angélica Gamboa (Buenaventura), Danna Bánquez (Cartagena) y María Camila Maturana (Antioquia), que ocupó el primer lugar con un registro de 44,36 segundos, nuevo récord de campeonato. El equipo de Chile fue segundo (44,65) y el brasileño, tercero (44,79).
En las justas de Argentina, Licona había ganado plata en los 400 metros planos y Rocha fue subcampeona en los 400 metros con vallas.
Pero antes de esas buenas presentaciones en los Odesur, ya se venían dando destellos de la calidad de las atletas que integran esta generación de la velocidad.
En 2025, Marleth Ospino, Laura Martínez (Antioquia), Danna Bánquez y Natalia Linares (Valledupar) obtuvieron bronce en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción, en Paraguay, en el 4x100, con un tiempo de 44,01.
Entre tanto, en el Campeonato Iberoamericano sub-20, celebrado en Lima este año, Colombia volvió a ratificar que contaba con un relevo fuerte. Esa vez, en el 4x400 metros, conquistó la medalla de oro tras cruzar la meta con 3.43,29.
Tres de las integrantes de esa cuarteta son de Antioquia: Sara Manuela Cuesta (Medellín), Emily Montaño (Chigorodó) y Michell Gómez (San Juan de Urabá), quienes ganaron en compañía de la vallecaucana Isabella Hurtado.
Además, en el Panamericano de mayores en Medellín, a mitad de este año, el relevo 4x400 femenino impuso marca nacional (3.29,49). Días después, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, el elenco integrado por Melany Bolaño, María Fernanda Murillo (Antioquia), María Rocha y Lina Licona bajó ese registro hasta 3.29,01 y logró presea de plata.