Medallista Figueroa, suspendido por eludir controles al dopaje

El levantador de pesas colombiano Óscar Figueroa, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, fue suspendido por la Federación Internacional de Halterofilia por eludir controles antidopaje al no reportar su paradero, como lo exigen las normas mundiales.

“Al no reportar su paradero para que le hicieran los controles al dopaje sorpresivos, no puede ser elegible para competir en eventos clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, explicó a Efe el presidente de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, William Peña Rodríguez.

El dirigente deportivo agregó que la misma medida fue impuesta a Jairo Serna, campeón mundial juvenil de halterofilia en 2012.

Peña señaló que Serna tampoco dio a conocer oportunamente su ubicación y por eso no podrá conformar los equipos colombianos para eventos internacionales.

Tanto Figueroa, de 35 años y además medallista de plata en los juegos de Londres 2012, como Serna eran puntales del equipo colombiano al Campeonato Panamericano que se disputará en Guatemala a partir del próximo 20 de abril.

Tampoco podrán competir en el Iberoamericano, el Suramericano y el Open Clasificatorio Olímpico, torneos que se realizarán simultáneamente en la ciudad colombiana de Palmira del 6 al 13 de mayo próximo.

Los deportistas, dijo Peña, “debieron reportar su paradero dos meses antes de estos dos certámenes, pero no lo informaron y por tanto fueron afectados con la medida de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas”.

“Solo ellos tienen las respuestas de cuáles fueron las razones para no reportar sus paraderos”, añadió Peña, quien explicó que no reportar el lugar donde están no significa que estén envueltos en casos de dopaje y agregó que los deportistas ya fueron notificados.

Estas competencias servirán a los halterófilos colombianos para sumar puntos en el escalafón que les permitan clasificarse a los Olímpicos de Tokio 2020.

En ese sentido, Peña dijo que Colombia lleva a Guatemala un “excelente equipo” conformado por Ana Segura, Yenny Sinisterra, Vanessa Quiñones, Rosibel Silgado, Mercedes Pérez, Natalia Yamussa, Valeria Rivas y Hellen Escobar.

La selección de hombres estará conformada por Jairo García, Francisco Mosquera, Luis Javier Mosquera, Juan Solís y Jonathan Rivas, quienes estarán al mando del técnico Oswaldo Pinilla.

“Todos los integrantes del equipo tienen medallas en eventos del ciclo olímpico y por eso creemos que podemos aspirar a medallas y a puntos para lograr clasificaciones a Tokio”, concluyó Peña.