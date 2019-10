“No llegué a Doha solo a participar”

Las palabras de Caterine Ibargüen antes de su debut este jueves en el Campeonato Mundial de atletismo en Doha generan tranquilidad, confianza e ilusión.

La nacida hace 35 años en el municipio antioqueño de Apartadó comenta que desde hace mucho tiempo cumplió el logro de llegar a una cita de esta magnitud solo a participar, y que ahora, como en otras ocasiones, su objetivo es estar entre las medallistas.

“Si la ambición fuera participar yo creo que no estuviera aquí en Doha”.

Así expresa la colombiana, quien pese a someterse hace un mes a una cirugía tras sufrir fascitis plantar -inflamación del tejido conectivo grueso que une el talón con los dedos del pie y que produce malestar al caminar-, evidencia fortaleza mental y física para aspirar, como lo ha hecho en los últimos años, a un nuevo podio en salto triple, modalidad en la que viene encontrando gran rivalidad en la lucha por el trono.

Caterine, distinguida como la mejor deportista del atletismo mundial en 2018, aspira en territorio catarí a su quinta presea, luego del bronce obtenido en Daegu-2011, los oros en Moscú-2013 y Pekín-2015 y la plata en Londres-2017, certamen en el que se impuso la venezolana Yulimar Rojas.

En charla con EL COLOMBIANO, Ibargüen dice que respeta a las demás contendoras, aunque repite que sale a competir con la ilusión de superarse a sí misma.

¿Con qué expectativas llegó al Mundial de Doha?

“Soy consciente que será muy difícil después de salir de una lesión grave y que no me permitía sentirme bien ni desempeñarme en el entrenamiento, el cual es bastante fundamental porque es en el que se afinan detalles previos a la competencia y el que te dice en qué nivel se está. Pero mis expectativas siempre van a ser altas. Llegué a Doha a pelear por el oro. Repito que es complicado porque la prueba de salto triple tiene un nivel alto con esta niña Yulimar, aunque competencia es competencia y ni anhelo es luchar por el triunfo. Primeramente creo en Dios y, sin importar el resultado, sé que voy a salir satisfecha”.

Se le nota confianza cuando dice que arribó a luchar por el oro pese al problema físico que la atrapaba...

“Ese es mi objetivo. Con todo lo que he logrado como deportista debo esforzarme al máximo y si eso es lo más grande que se puede conseguir por lo menos hay que soñar para lograrlo. La medalla dorada está para todas las inscritas, entonces, ¿por qué pensar en perder si es posible triunfar debido a todo lo que he hecho en mi trayectoria atlética?”.

Hace poco tiempo, en triple, asombraba su superioridad. Estuvo invicta casi por cuatro años -34 fechas- y hasta se le escuchaba afirmar que su principal rival era usted misma, ¿qué dice esta vez al saber que hay otras atletas imponiendo categoría en la prueba?

“Ahora más que nunca tengo que sobrepasar algunas dificultades que conllevaron a no llegar aquí en óptimas condiciones. De entrada saldré a competir contra mí misma, contra el dolor y las expectativas que tengo. No niego que hay grandes atletas a tener en cuenta, porque además de Yulimar se debe mencionar a la jamaiquina Shanieka Ricketts -venció a Rojas en la final de la Liga de Diamante en Zúrich con 14.93 metros-, la cubana Liadagmis Povea y muchas más. Después de que me supere, de que salga con la certeza de que lo hice bien, voy a estar supremamente contenta, es por ello que siempre pienso que la competidora más fuerte soy yo misma”.

Caterine, no estar en su mejor versión y medirse a estas deeportistas la desafían a mostrar lo mejor de sí...

“Por supuesto, la exigencia es al extremo, por eso te digo que sigo compitiendo conmigo misma debido a que a todo deportista, después de una dura lesión, le llegan los temores y las dudas. A pesar de que he tenido apoyo del grupo de médicos, que ha hecho lo mejor para que esté en buenas condiciones, aún no conseguimos el cien por ciento, pero el dolor es muy manejable. Mi primer objetivo es pasar este jueves a la final. De la mano de mi entrenador -Ubaldo Duany- voy paso a paso”.

Usted no se conforma, pero ¿cree que ya es un logro importante que esté presente en el certamen?

“Pasé hace mucho tiempo por el logro de llegar a una competencia solo a participar. Mi meta es poder estar entre las medallistas, lo cual sería placentero entregarle una nueva alegría a Colombia como ha sucedido en los últimos mundiales. Si se tratara de participar no estuviera aquí”.

¿Qué opina cuando hay personas que dicen que Caterine es poderosa y que gracias a sus logros, y pese a las adversidades, parece de otro planeta?

“Soy una persona normal, eso sí, con sueños, disciplina, responsabilidad y el compromiso que amerita estar en el alto rendimiento del deporte. Estos buenos resultados se deben a ese anhelo de buscar grandes objetivos, los cuales, como país, alguna vez se nos nublaron. Ahora se aprecia que es posible conseguir medallas a nivel mundial en cualquier deporte, por eso me siento orgullosa de hacer parte de este presente tan fructífero del país en materia atlética. No nos podemos detener, hay que seguir trabajando y mostrar de qué estamos hechos”.

Hasta es considerada, por muchos, fuente de inspiración...

“En realidad es un honor que Dios me haya escogido como instrumento para que el deportista colombiano entienda, sienta y crea que sí es posible soñar y conseguir importantes logros”.

De hecho Yulimar, hoy con la mejor marca de la temporada (15.41 metros) indica que usted es quien la inspira a llegar lejos. Es su mayor rival pero también a quien ella más admira...

“Es demasiado bonito que admire lo que ha sido mi trayectoria deportiva, eso habla muy bien de una persona y más de una deportista:+ poder tener la humildad de reconocer los resultados de los demás. Tampoco soy ajena a sus condiciones, las valoro, son súper buenas y sé que tiene gran opción de realizar excelentes saltos. Como ella, hay atletas que me animan a seguir construyendo grandes cosas” .