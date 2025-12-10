Paisas cierra un año de ensueño con el bicampeonato y consolidando una comunidad basquetera que sigue creciendo

Consolidar un gran equipo, ser campeón, ofrecer espectáculo y cimentar una comunidad en torno al baloncesto en Medellín fueron algunos de los objetivos que Daniel Hazan se trazó al instalarse en la ciudad. A año y medio de su llegada, el club Paisas ya cuenta con dos títulos de Liga y el avance a cuartos de final de la Liga de Campeones de América.
El 2025 ha sido el año de la consolidación. Se han cumplido los principales objetivos: ganar títulos, fidelizar la afición, aumentar la comunidad del baloncesto en la ciudad, cumplir con la labor social y elevar la marca Paisas de Medellín a nivel internacional.