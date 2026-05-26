Paisas se clasificó a su tercera final consecutiva en la Liga Profesional de Baloncesto

Los jugadores de Paisas se bañaron en champaña en el camerino del Coliseo Álvaro Mesa Amaya de Villavicencio. Y no era para menos, su felicidad radicó tras clasificar, por tercera vez consecutiva, a la final de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia, de la cual es el actual bicampeón.

El lunes en la noche, en un partido emocionante de principio a fin, el equipo antioqueño, que cuenta con la dirección técnica del argentino Juan Manuel Nardini y su asistente Samuel Arboleda, ganó la serie semifinal 3-0 ante Caimanes del Llano y ahora va por un nuevo título.

La victoria que le dio el tiquete a Paisas a la última instancia del certamen fue épica. En tiempo extra, los pupilos de Nardini sacaron jerarquía ante un rival que estuvo a segundos de extender la serie.

En el último cuarto, cuando restaban 6 segundos para el cierre del juego y Caimanes iba arriba 92-90, apareció la eficacia del norteamericano Michael Miles, que con un triple puso la pizarra 93-92 a favor del elenco de Nardini. En ese momento se daba por hecho el paso a la final.

Fue tanto el júbilo que causó esa anotación, que los jueces determinaron falta técnica por la celebración de Marcus Weathers. Esto favoreció a Caimanes, pues Alejandro Britos convirtió el lanzamiento libre, empató el compromiso 93-93 y la definición se fue a extra a tiempo.

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Allí, después de no entender las decisiones arbitrales, Paisas tuvo más arrestos físicos y eficacia para superar al local 105-97.

La gran figura del encuentro fue Michael Miles, que anotó 24 puntos, logró 10 rebotes y tres asistencias.

Además brillaron por su equilibrio compañeros como Davion Bailey (23 puntos), Marcus Weathers (21), David Ojeda (15), José Lozano (11), Michael Jackson (7) y Andrés Millán (4). En su historial entre estos dos elencos, Paisas domina con 12 triunfos por una sola derrota ante los de Villavicencio.