Video | En un colegio de Andes se robaron al gallo Claudio, pero lo recuperaron y lo recibieron con fiesta

Tener un perro o un gato como animal de compañía es algo más que habitual en cualquier familia, ¿pero un gallo? Pocas veces puede verse algo así.

Ese es el caso de la Institución Educativa San Juan de los Andes, ubicada en el municipio de Andes, Antioquia, en el Suroeste antioqueño, que el fin de semana pasado recibió la triste noticia de que Claudio, un gallo del que se encariñaron rápidamente y permanecía con frecuencia en las instalaciones del colegio, había sido robado.

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De inmediato, el personal de la institución se puso en contacto con la Policía para denunciar su pérdida y ver si se podía hacer algo, pero la ilusión ya estaba perdida en gran parte.

Tras una búsqueda exhaustiva, teniendo en cuenta la importancia y el valor de Claudio para toda la comunidad educativa de este colegio, se pudo ubicar su paradero. Al parecer, una persona se lo habría llevado sin ninguna autorización ni aviso.

El ‘Boom’ fue cuando las autoridades llevaron a Claudio de regreso a la I.E.: fue como si uno de los estudiantes o docentes se hubiera ausentado por meses y hubiera regresado victorioso y lleno de júbilo.