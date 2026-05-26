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Video | En un colegio de Andes se robaron al gallo Claudio, pero lo recuperaron y lo recibieron con fiesta

Su desaparición se reportó desde el fin de semana pasado. La Policía ubicó su paradero y lo pudo devolver a las instalaciones del colegio.

  • Por fortuna, Claudio fue hallado sano y salvo y devuelto a la institución educativa, donde lo recibieron con gran alegría y júbilo.
    Por fortuna, Claudio fue hallado sano y salvo y devuelto a la institución educativa, donde lo recibieron con gran alegría y júbilo.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 2 horas
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Tener un perro o un gato como animal de compañía es algo más que habitual en cualquier familia, ¿pero un gallo? Pocas veces puede verse algo así.

Ese es el caso de la Institución Educativa San Juan de los Andes, ubicada en el municipio de Andes, Antioquia, en el Suroeste antioqueño, que el fin de semana pasado recibió la triste noticia de que Claudio, un gallo del que se encariñaron rápidamente y permanecía con frecuencia en las instalaciones del colegio, había sido robado.

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De inmediato, el personal de la institución se puso en contacto con la Policía para denunciar su pérdida y ver si se podía hacer algo, pero la ilusión ya estaba perdida en gran parte.

Tras una búsqueda exhaustiva, teniendo en cuenta la importancia y el valor de Claudio para toda la comunidad educativa de este colegio, se pudo ubicar su paradero. Al parecer, una persona se lo habría llevado sin ninguna autorización ni aviso.

El ‘Boom’ fue cuando las autoridades llevaron a Claudio de regreso a la I.E.: fue como si uno de los estudiantes o docentes se hubiera ausentado por meses y hubiera regresado victorioso y lleno de júbilo.

Los pasillos del colegio estaban repletos de estudiantes; muchos grabaron con sus teléfonos el hecho y hasta con aplausos y cánticos fue recibido este gallo que volvió a pisar la placa polideportiva de la institución luego de tremendo susto para él y sus fieles amigos.

“Claudio, Claudio, Claudio”, repetían los alumnos al unísono desde los balcones, con una alegría más que evidente porque su animal de compañía había regresado sano y salvo.

Con esto queda en evidencia que a los estudiantes de este colegio no solo les enseñan las asignaturas básicas, también el amor y el cuidado que deben tener por los animales y más, por uno que ellos mismos “adoptaron”.

Claudio ya se encuentra bajo la protección de toda la comunidad educativa, y esperan que no vuelva a aparecer otro “indelicado” que los deje en ascuas al llevarse a su ejemplar preferido y más cotizado.

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