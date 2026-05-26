Informe revela que enfermedades endocrinas y metabólicas subieron 72 % en Colombia

Entre 2015 y 2024, las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas se consolidaron como una de las principales preocupaciones del sistema de salud colombiano, tras registrar un crecimiento del 72% en la morbilidad atendida. Así lo revela el más reciente boletín “Salud en Cifras” de Acemi (el gremio de las EPS del régimen contributivo), que advierte sobre el acelerado aumento de patologías asociadas con diabetes, obesidad, trastornos metabólicos y alteraciones hormonales en Colombia.
De acuerdo con el informe, la tasa ajustada de estas enfermedades pasó de 50,7 casos por cada 1.000 habitantes en 2015 a 87,2 en 2024. Este comportamiento ubica al grupo de enfermedades endocrinas y metabólicas como el tercero con mayor crecimiento en Colombia, solo por detrás de los trastornos mentales y los tumores.
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El estudio señala que este incremento responde tanto a un aumento real de las enfermedades en la población como a una mayor capacidad del sistema de salud para detectarlas y tratarlas. Según el análisis, el fortalecimiento de los mecanismos de diagnóstico ha permitido identificar con mayor precisión afecciones que antes pasaban desapercibidas.