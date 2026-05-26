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Informe revela que enfermedades endocrinas y metabólicas subieron 72 % en Colombia

El estudio señala que las enfermedades endocrinas y metabólicas adquieren mayor relevancia especialmente en la edad adulta.

  • En 2024 Colombia registró más de 6,2 millones de personas identificadas con hipertensión y cerca de 2,3 millones con diabetes. FOTO SSTOCK
    En 2024 Colombia registró más de 6,2 millones de personas identificadas con hipertensión y cerca de 2,3 millones con diabetes. FOTO SSTOCK
El Colombiano
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hace 57 minutos
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Entre 2015 y 2024, las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas se consolidaron como una de las principales preocupaciones del sistema de salud colombiano, tras registrar un crecimiento del 72% en la morbilidad atendida. Así lo revela el más reciente boletín “Salud en Cifras” de Acemi (el gremio de las EPS del régimen contributivo), que advierte sobre el acelerado aumento de patologías asociadas con diabetes, obesidad, trastornos metabólicos y alteraciones hormonales en Colombia.

De acuerdo con el informe, la tasa ajustada de estas enfermedades pasó de 50,7 casos por cada 1.000 habitantes en 2015 a 87,2 en 2024. Este comportamiento ubica al grupo de enfermedades endocrinas y metabólicas como el tercero con mayor crecimiento en Colombia, solo por detrás de los trastornos mentales y los tumores.

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El estudio señala que este incremento responde tanto a un aumento real de las enfermedades en la población como a una mayor capacidad del sistema de salud para detectarlas y tratarlas. Según el análisis, el fortalecimiento de los mecanismos de diagnóstico ha permitido identificar con mayor precisión afecciones que antes pasaban desapercibidas.

Entre las patologías que más crecieron se encuentran las deficiencias nutricionales, con un incremento promedio anual de 21,4 %. También se destacan los trastornos de la glándula tiroides, cuyo crecimiento anual fue de 7,1 %, convirtiéndose en uno de los problemas emergentes de salud pública con mayor impacto en los últimos años.

La diabetes mellitus mostró igualmente una expansión sostenida durante la última década. La tasa ajustada pasó de 11,6 casos por cada 1.000 habitantes en 2015 a 21,2 en 2024, con un crecimiento promedio anual de 6,9 %. Este comportamiento posicionó a la diabetes entre las principales causas de atención médica por enfermedades crónicas en el país.

Los trastornos metabólicos también registraron un aumento constante. Entre 2015 y 2024, la tasa pasó de 13,9 a 21,6 casos por cada 1.000 habitantes, equivalente a un crecimiento promedio anual de 5 %. El informe relaciona este fenómeno con cambios en los estilos de vida, el envejecimiento de la población y el incremento de factores de riesgo asociados a la obesidad y las enfermedades cardiovasculares.

La investigación advierte que estas patologías adquieren mayor relevancia durante la adultez. En la población entre 18 y 59 años predominan los trastornos metabólicos, endocrinos y las enfermedades hipertensivas, mientras que la obesidad aparece como uno de los principales motivos de consulta y un factor determinante en el desarrollo de otras enfermedades crónicas.

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En los mayores de 60 años, el panorama se torna más complejo debido a la consolidación de enfermedades metabólicas crónicas acompañadas de complicaciones severas. En este grupo predominan patologías cardiovasculares, diabetes y enfermedad renal crónica, además de otras afecciones asociadas al deterioro progresivo de la salud.

El boletín de ACEMI reveló además que para 2024 Colombia registró más de 6,2 millones de personas diagnosticadas con hipertensión arterial y cerca de 2,3 millones con diabetes. La prevalencia alcanzó 11,9 personas con hipertensión y 4,4 con diabetes por cada 100 habitantes, cifras que reflejan la creciente carga para el sistema sanitario nacional.

Finalmente, el informe concluye que, pese a los avances en identificación y seguimiento de pacientes, persisten importantes retos en el control clínico de estas enfermedades. En el caso de la diabetes, el porcentaje de pacientes controlados y monitorizados cayó de 30,9% en 2022 a 23,1 % en 2024, aumentando el riesgo de complicaciones graves en órganos vitales como el corazón, los riñones, el cerebro y la retina.

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