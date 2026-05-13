Paramount+ y DSPORTS transmitirán los 104 partidos del Mundial: así podrán verlos

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya empezó, a menos de un mes para el mundial, Paramount+ y DSPORTS anunciaron una alianza que llevará la transmisión completa del torneo a varios países de Sudamérica, entre ellos Colombia.
El acuerdo contempla la emisión de los 104 partidos del Mundial a través de las señales DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+, según las compañías de streaming, tendrá cobertura desde el partido inaugural hasta la gran final, a través de las señales 24/7. Para los fanáticos del fútbol, esto significa que podrán seguir en vivo no solo los encuentros de la Selección Colombia, sino también todo el desarrollo del torneo.
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Desde Paramount+, Augusto Rovegno, vicepresidente senior de contenido para América Latina, aseguró que el objetivo es acercar el evento deportivo más grande del mundo a los suscriptores de la plataforma y fortalecer la oferta de deportes en vivo en la región.