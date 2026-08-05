Polémica en el deporte argentino: El rugbista Tomás Albornoz fue suspendido por intimidar a un árbitro

El reconocido deportista argentino Tomás Albornoz fue sancionado con cuatro partidos de suspensión por haber tenido una actitud “intimidante” hacia un árbitro, anunció este miércoles 5 de agosto la entidad World Rugby.
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El apertura del Toulon no podrá disputar con los Pumas los test matches contra Sudáfrica el 8 de agosto y contra Australia el 29 de agosto y el 5 de septiembre.