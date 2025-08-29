Unos 350 ciclistas participarán este domingo en el primer Reto Orgullo Paisa

El Orgullo Paisa celebra su historia con “El Reto Orgullo Paisa”, un gran fondo que se llevará a cabo este domingo y el cual estará liderado por su elenco profesional. Será la primera edición de este certamen, el cual no solo busca fomentar el deporte en la región, sino que también celebra más de tres décadas de trayectoria de un conjunto del pedal impulsando el talento local y vistiendo los colores de Antioquia con pasión. A diferencia de los tradicionales grandes fondos en el país, usualmente organizados por ciclistas de renombre, este desafío es liderado directamente por una escuadra profesional, marcando un precedente en el ciclismo colombiano.

“Con este primer Reto Orgullo Paisa celebramos nuestra historia, una en la que hemos visto nacer grandes exponentes del ciclismo nacional y que sigue escribiéndose con cada pedalazo. Será un encuentro que une deporte, tradición y orgullo por nuestra tierra”, indicó Jesús Piedrahita, gerente del equipo, al agregar que esperan la presencia de 350 corredores. El evento promete una gran experiencia para los participantes, quienes recorrerán 105 kilómetros en un trayecto de punto a punto. La salida está programada para las 5:30 a.m. desde la Unidad Deportiva Tulio Ospina y la llegada será en el Coliseo Inder de Girardota. Lea: “Se vale soñar”, dijo Egan tras la etapa 6 de la Vuelta, ganada por Jay Vine Durante el recorrido, los participantes contarán con “gregarios de lujo”: el acompañamiento de la nómina completa del equipo Orgullo Paisa, tanto en su categoría masculina como femenina. Estarán presentes figuras destacadas como Alejandro Osorio, Jhonatan Restrepo, Yeison Reyes, Estefanía Herrera, Lina Marcela Hernández y Jessenia Meneses. Además, la prueba contará con la presencia de referentes de la Selección Colombia de Ciclismo de Pista, como Martha Bayona y Stefany Cuadrado. El recorrido se traza desde la glorieta de Niquía, recorriendo la autopista Norte, pasando por el peaje Trapiche, Hatillo, la variante de Barbosa y el sector de Pradera, antes de retornar a Girardota. Se espera que los ciclistas crucen la meta alrededor de las 11:00 a.m.