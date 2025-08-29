Unos 350 ciclistas participarán este domingo en el primer Reto Orgullo Paisa

El Orgullo Paisa celebra su historia con “El Reto Orgullo Paisa”, un gran fondo que se llevará a cabo este domingo y el cual estará liderado por su elenco profesional.
Será la primera edición de este certamen, el cual no solo busca fomentar el deporte en la región, sino que también celebra más de tres décadas de trayectoria de un conjunto del pedal impulsando el talento local y vistiendo los colores de Antioquia con pasión.
A diferencia de los tradicionales grandes fondos en el país, usualmente organizados por ciclistas de renombre, este desafío es liderado directamente por una escuadra profesional, marcando un precedente en el ciclismo colombiano.