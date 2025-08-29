x

Unos 350 ciclistas participarán este domingo en el primer Reto Orgullo Paisa

El certamen, que busca promover el deporte, comenzará a las 5:30 de la mañana desde la Unidad Deportiva Tulio Ospina de Bello.

  • El Orgullo Paisa suma 32 años de fundación. FOTO JAIME PÉREZ
    El Orgullo Paisa suma 32 años de fundación. FOTO JAIME PÉREZ
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 5 horas
bookmark

El Orgullo Paisa celebra su historia con “El Reto Orgullo Paisa”, un gran fondo que se llevará a cabo este domingo y el cual estará liderado por su elenco profesional.

Será la primera edición de este certamen, el cual no solo busca fomentar el deporte en la región, sino que también celebra más de tres décadas de trayectoria de un conjunto del pedal impulsando el talento local y vistiendo los colores de Antioquia con pasión.

A diferencia de los tradicionales grandes fondos en el país, usualmente organizados por ciclistas de renombre, este desafío es liderado directamente por una escuadra profesional, marcando un precedente en el ciclismo colombiano.

“Con este primer Reto Orgullo Paisa celebramos nuestra historia, una en la que hemos visto nacer grandes exponentes del ciclismo nacional y que sigue escribiéndose con cada pedalazo. Será un encuentro que une deporte, tradición y orgullo por nuestra tierra”, indicó Jesús Piedrahita, gerente del equipo, al agregar que esperan la presencia de 350 corredores.

El evento promete una gran experiencia para los participantes, quienes recorrerán 105 kilómetros en un trayecto de punto a punto. La salida está programada para las 5:30 a.m. desde la Unidad Deportiva Tulio Ospina y la llegada será en el Coliseo Inder de Girardota.

Durante el recorrido, los participantes contarán con “gregarios de lujo”: el acompañamiento de la nómina completa del equipo Orgullo Paisa, tanto en su categoría masculina como femenina. Estarán presentes figuras destacadas como Alejandro Osorio, Jhonatan Restrepo, Yeison Reyes, Estefanía Herrera, Lina Marcela Hernández y Jessenia Meneses. Además, la prueba contará con la presencia de referentes de la Selección Colombia de Ciclismo de Pista, como Martha Bayona y Stefany Cuadrado.

El recorrido se traza desde la glorieta de Niquía, recorriendo la autopista Norte, pasando por el peaje Trapiche, Hatillo, la variante de Barbosa y el sector de Pradera, antes de retornar a Girardota. Se espera que los ciclistas crucen la meta alrededor de las 11:00 a.m.

Fabián Hernández, CEO de Movistar Colombia, empresa aliada del evento, indicó: “El ciclismo hace parte del ADN de Movistar. Con nuestro patrocinio a Orgullo Paisa reafirmamos el compromiso con el deporte que transforma la sociedad, une a las familias y promueve la salud física y mental. Nos enorgullece acompañar esta gran fiesta que celebra 30 años de historia y que refleja disciplina, pasión y talento colombiano”.

El legado del Orgullo Paisa ha sido clave en la formación de ciclistas de talla mundial como Fernando Gaviria y Paula Patiño, hoy integrantes del Movistar Team.

Las categorías estarán divididas en: 18 a 30 años; 31 a 40 años; 41 a 50 años; 51 a 60 años; y mayores de 61 años.

