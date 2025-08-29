Ausencia de Jhon Jáder Durán y regreso de viejos conocidos: estas son las 6 novedades de Colombia para las eliminatorias

Seis novedades, con respecto a la convocatoria de junio, tendrá la Selección Colombia de Néstor Lorenzo para sus partidos contra Bolivia y Venezuela, con los que cierra las eliminatorias al Mundial Norteamérica 2026. El equipo nacional, que espera volver a ganar después de cuatro partidos, contará con la presencia de varios futbolistas que el público pedía desde hace mucho tiempo.
La gran novedad entre los seleccionados es el delantero tolimense Dayro Moreno. El atacante del Once Caldas, actual goleador de la Copa Sudamericana con 8 tantos, cumplirá 40 años el próximo 16 de septiembre, siete días después del encuentro en que el seleccionado nacional tendrá frente a Venezuela en Maturín en el cierre de las clasificatorias.
