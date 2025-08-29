Hollman Morris y la puja por quedarse con la historia de los niños Mucutuy

El 1 de mayo de 2023, una avioneta tipo Cessna cayó en medio de la selva amazónica con siete pasajeros a bordo. Tres adultos, entre ellos la madre de los menores, murieron en el impacto. Los cuatro niños sobrevivieron y permanecieron desaparecidos durante 40 días, hasta que el 9 de junio fueron hallados por la Operación Esperanza, un esfuerzo conjunto entre 150 militares y 200 indígenas. La noticia recorrió el mundo: los hermanos Mucutuy, de 13, 9, 4 años y 11 meses, habían resistido solos en la manigua gracias a los conocimientos ancestrales de Lesly, la mayor.
Desde entonces, los menores se convirtieron en el centro de una atención mediática sin precedentes: entrevistas, documentales, libros y series comenzaron a planearse sobre ellos. La gesta de los menores atrajo la atención de medios y productoras en el mundo. Netflix, la BBC, el Daily Mail y La Croix, entre otros, enviaron peticiones para entrevistar a los niños o acceder a material oficial del rescate.
Todas fueron rechazadas o dejadas en pausa bajo el argumento de que la información estaba “reservada” para proteger a los menores, víctimas de violencia intrafamiliar y de un accidente traumático. La BBC incluso dejó constancia en sus reportajes de que no pudo hablar con ellos.
Ese interés pronto desembocó en un conflicto: ¿quién podía decidir sobre los derechos de contar su historia? Y sobre todo, ¿de utilizar sus imágenes? El relato de esa hazaña no solo sigue envuelto en disputas legales y familiares, sino que también tiene como protagonista inesperado al entonces subgerente de televisión en RTVC, y ahora director de dicho canal público, Hollman Morris.
