Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Quiénes son las dos estrellas de la NBA que están en Medellín para el campamento organizado por Paisas Basketball?

Desde este viernes, los niños y niñas entre 5 y 18 años podrán compartir con los jugadores de los Washington Wizards y Memphis.

  • Justin Champagnie hrmano gemelo de Julian, quien juega en los Spurs es una de las figuras de la NBA que estará en Medellín para el campamento en el Iván de Bedout. FOTO GETTY
    Justin Champagnie hrmano gemelo de Julian, quien juega en los Spurs es una de las figuras de la NBA que estará en Medellín para el campamento en el Iván de Bedout. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

El baloncesto de la NBA se toma Medellín. Justin Champagnie, actual jugador de los Washington Wizards, ya está en la ciudad para dictar una clínica deportiva desde este viernes y hasta el domingo en el coliseo Iván de Bedout. El alero estadounidense es hermano gemelo de Julian Champagnie, figura de los Spurs que por estos días disputa las finales del mejor básquetbol del mundo.

Justin es uno de los dos jugadores que trae Paisas Basketball para la clínica deportiva, en la que niños y niñas desde los 5 hasta los 18 años podrán interactuar con las estrellas del mejor baloncesto del mundo.

También le puede interesar: La NBA ya mira a Medellín gracias a Daivon Bailey, la estrella de Paisas

El alero, nacido en Staten Island, Nueva York, y que mide 1.98 metros, estará acompañado por el también jugador Javon Small, del quinteto de Memphis. La idea, según comentaron los organizadores del certamen, es que durante el campamento los participantes puedan, además de compartir con ellos, entrenar, conocer sus métodos de juego, hacer trabajos físicos y jugar minipartidos para ir explorando los conceptos técnicos que ambos les van a entregar.

Justin acumula 184 partidos en temporada regular de la NBA y cuatro de playoffs, con los quintetos de Toronto, Boston y Washington.

El grupo de participantes recibirá el jersey oficial del evento, refrigerio, hidratación, premios, sorpresas y firma de autógrafos con las dos estrellas de la NBA.

¿Qué tiene que hacer Paisas para lograr la remontada en la final de la Liga?

El quinteto de Paisas regresó a Medellín para preparar los duelos de sábado y domingo en el Iván de Bedout, con la obligación de ganar ambos y así llevar la serie de la final de la Liga de Baloncesto de Colombia hasta el quinto juego. Si pierde uno de estos compromisos, Toros del Valle será el campeón.

Paisas cayó en Cali con marcadores de 102-101 y 110-80, martes y miércoles, y ahora la serie se traslada a la capital de la Montaña.

Los dirigidos por Juan Manuel Nardini tienen que aprovechar la localía para igualar la serie, con la obligacación de mejorar en el tema defensivo y sobre todo en la puntería, ya que en el segundo juego perdió muchos lanzamientos desde los tres puntos.

Lea además: Andrés Millán, el gigante de Puerto Asís Putumayo que suma minutos con Paisas en la Liga Profesional

“Tuvimos nuestro peor partido de la temporada, por eso hay que cambiar la página y en casa buscar remontar con nuestra gente. Ahora le comenté al grupo que algo similar me pasó en Argentina en una semifinal y luego el equipo reaccionó y logró un buen resultado, así que ahora es pasar la página”, dijo Nardini, en rueda de prensa.

Los juegos de sábado y domingo serán a las 5:00 de la tarde, en el coliseo Iván de Bedout. Los aficionados podrán comprar las boletas a través de Fanki.

Esta es una final inédita. Mientras Paisas busca el noveno título para un equipo de la región y su tercero en línea, Toros va por su primera corona en la Liga Profesional de Baloncesto.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos