¿Quiénes son las dos estrellas de la NBA que están en Medellín para el campamento organizado por Paisas Basketball?

El baloncesto de la NBA se toma Medellín. Justin Champagnie, actual jugador de los Washington Wizards, ya está en la ciudad para dictar una clínica deportiva desde este viernes y hasta el domingo en el coliseo Iván de Bedout. El alero estadounidense es hermano gemelo de Julian Champagnie, figura de los Spurs que por estos días disputa las finales del mejor básquetbol del mundo.

Justin es uno de los dos jugadores que trae Paisas Basketball para la clínica deportiva, en la que niños y niñas desde los 5 hasta los 18 años podrán interactuar con las estrellas del mejor baloncesto del mundo.

También le puede interesar: La NBA ya mira a Medellín gracias a Daivon Bailey, la estrella de Paisas

El alero, nacido en Staten Island, Nueva York, y que mide 1.98 metros, estará acompañado por el también jugador Javon Small, del quinteto de Memphis. La idea, según comentaron los organizadores del certamen, es que durante el campamento los participantes puedan, además de compartir con ellos, entrenar, conocer sus métodos de juego, hacer trabajos físicos y jugar minipartidos para ir explorando los conceptos técnicos que ambos les van a entregar.

Justin acumula 184 partidos en temporada regular de la NBA y cuatro de playoffs, con los quintetos de Toronto, Boston y Washington.

El grupo de participantes recibirá el jersey oficial del evento, refrigerio, hidratación, premios, sorpresas y firma de autógrafos con las dos estrellas de la NBA.