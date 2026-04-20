x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Tragedia en el Rally Suramericano: joven de 25 años murió tras ser embestido por un carro en Argentina

El Volkswagen Polo era conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, quienes transitaban por la zona de Giulio Cesare, en Córdoba.

  • Muere espectador en accidente de rally en Córdoba, Argentina. FOTOS: Capturas de video
    Muere espectador en accidente de rally en Córdoba, Argentina. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

Un hombre falleció este domingo al ser embestido por un auto que despistó mientras completaba uno de los recorridos de la segunda fecha del rally sudamericano Codasur, disputado en Córdoba, Argentina, que fue suspendido tras el incidente.

Los organizadores de la competencia que forma parte del calendario internacional de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) confirmaron “el fallecimiento de un espectador” tras un accidente grave registrado en un tramo cronometrado de la carrera.

Lea también: En la variante a Caldas van nueve muertos en 2026: es la vía más letal del Valle de Aburrá

El incidente ocurrió cuando un Volkswagen Polo conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez transitaba por la zona de Giulio Cesare, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba y uno de los tramos más exigentes de la competencia.

El auto dio varios tumbos y sufrió un despiste que lo llevó sobre una zona poblada de público, embistiendo a un joven de 25 años, identificado como Braian Ezequiel Zárate González, que murió en el incidente. La víctima fue trasladada a un centro médico de urgencias, pero ya estaba sin signos vitales debido al impacto.

Otros dos espectadores resultaron heridos leves, según reportes. Entre ellos una mujer de 40 años, identificada como Zárate González, quien sufrió una fractura de pierna.

Los responsables de la competencia informaron que trabajan junto a las autoridades locales para “esclarecer las circunstancias del suceso”. Las pericias técnicas consisten en reconstruir la trayectoria del Volkswagen Polo, así como en la evaluación de las medidas de seguridad para los espectadores y los pilotos.

El rally Codasur 2026 inició en marzo en Brasil y, tras la fecha disputada a medias este fin de semana en Córdoba, proseguirá con otras tres paradas en Paraguay, Bolivia y Uruguay.

Siga leyendo: ¿Qué hay en los registros de Tiger Woods? Con una jugada defensiva busca proteger sus recetas médicas

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos