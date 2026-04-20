Economía colombiana creció 1,6% en febrero impulsada por gasto público y comercio; agro y minas siguen en rojo

La economía colombiana registró un crecimiento anual de 1,65% en febrero de 2026, según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane.

Aunque el dato superó las estimaciones de algunos analistas, que proyectaban una expansión cercana al 1,3%, se mantuvo por segunda vez consecutiva por debajo del umbral de 2%, algo que no ocurría desde febrero de 2025.

Puede leer: Comercio minorista creció 10,9% en febrero impulsado por sector automotor, tecnológico y e-commerce

El resultado también rompió con lo que habría sido una racha de cinco meses consecutivos de desaceleración, dando señales de un leve repunte en la actividad económica.

En su variación mensual, el ISE se ubicó en 127,06, lo que representó un crecimiento de 0,54% frente a enero de este año, cuando había registrado 126,38.

En lo corrido del año, entre enero y febrero, el indicador acumuló un crecimiento de 1,54% respecto al mismo periodo de 2025.

Entérese: Pobreza multidimensional en Antioquia bajó de 10,9% a 9,5% en 2025

Este comportamiento evidencia que, pese al repunte mensual, la actividad económica continúa creciendo a un ritmo más bajo que el del año anterior.