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Economía colombiana creció 1,6% en febrero impulsada por gasto público y comercio; agro y minas siguen en rojo

El crecimiento de la economía sigue por debajo del 2%. Servicios impulsaron el resultado, mientras agricultura y minería registraron una caída significativa.

  • Las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería, pesca y explotación de minas y canteras, registraron una caída de 2,08% anual. Foto: Camilo Suárez
    Las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería, pesca y explotación de minas y canteras, registraron una caída de 2,08% anual. Foto: Camilo Suárez
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 1 hora
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La economía colombiana registró un crecimiento anual de 1,65% en febrero de 2026, según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane.

Aunque el dato superó las estimaciones de algunos analistas, que proyectaban una expansión cercana al 1,3%, se mantuvo por segunda vez consecutiva por debajo del umbral de 2%, algo que no ocurría desde febrero de 2025.

Puede leer: Comercio minorista creció 10,9% en febrero impulsado por sector automotor, tecnológico y e-commerce

El resultado también rompió con lo que habría sido una racha de cinco meses consecutivos de desaceleración, dando señales de un leve repunte en la actividad económica.

En su variación mensual, el ISE se ubicó en 127,06, lo que representó un crecimiento de 0,54% frente a enero de este año, cuando había registrado 126,38.

En lo corrido del año, entre enero y febrero, el indicador acumuló un crecimiento de 1,54% respecto al mismo periodo de 2025.

Entérese: Pobreza multidimensional en Antioquia bajó de 10,9% a 9,5% en 2025

Este comportamiento evidencia que, pese al repunte mensual, la actividad económica continúa creciendo a un ritmo más bajo que el del año anterior.

Servicios lideran el crecimiento económico en Colombia

El desempeño de febrero estuvo impulsado principalmente por las actividades terciarias, que incluyen comercio, transporte, servicios financieros, salud y educación. Este grupo registró un crecimiento anual de 2,55%, el más alto entre los grandes sectores.

Dentro de este bloque, los servicios de administración pública, educación y salud fueron los principales motores, con un aumento de 3,40%, aportando la mayor contribución al resultado global.

Vea también: Inflación llegó a su punto más alto en 18 meses, fue 5,56% en marzo

Industria muestra leve recuperación, pero sigue débil

Las actividades secundarias, que agrupan la industria manufacturera y la construcción, crecieron apenas 0,40% en febrero.

Si bien el dato marca una recuperación frente a periodos anteriores, también refleja que estos sectores aún no logran consolidar una senda de crecimiento sólida y continúan rezagados frente a otros componentes de la economía.

Más noticias: Disminución del desempleo: el Estado colombiano concentra 4 de cada 10 nuevos puestos de trabajo en el último año

Agricultura y minería arrastran el resultado a la baja

En contraste, las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería, pesca y explotación de minas y canteras, registraron una caída de 2,08% anual.

El retroceso estuvo jalonado principalmente por el desempeño negativo de la minería, lo que restó dinamismo al crecimiento total del país.

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