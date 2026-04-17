A Amparo, la retratista de la Oriental con La Playa, le tocó guardar su caballete

Para hacer un retrato de Amparo Zapata habría que tomar los más de 300 retratos que ha hecho a lo largo de su vida, rasgarlos todos e intentar formar su imagen a partir de ellos.
Por más de veinte años, fue la retratista del Centro de Medellín. La encontraban en la esquina de la Oriental con La Playa, sentada junto a alguna pared desnuda —la de la Clínica Soma, la de un parqueadero— con su carrito de cigarrillos, tintos y confites, un caballete, una silla de plástico y decenas de retratos colgados a la vista de los transeúntes. Ella, dándole la espalda al atavío de la ciudad, mantenía sus ojos enganchados en la búsqueda de la expresión y el gesto de algún rostro. Sobrevivió bajo el sol del mediodía y los aguaceros de la tarde. Pero desde el año pasado guardó todo en su casa del barrio Robledo y abandonó la esquina que ya la conocía.
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Aunque muchas personas —incluida ella— dudan en llamarla artista y ven el retrato como un arte pasado de moda, anodino en el mundo de las selfies, otras la consideran patrimonio de la ciudad.
El Mundo publicó un primer perfil en 2004, bajo el título “La dibujante de retratos”. El último fue de EL COLOMBIANO, en 2021: “Amparo, autora de un muro de historias en La Playa”. Ese texto ya advertía sobre su difícil situación económica. Hoy el panorama no ha mejorado: ha detenido su trabajo artístico y piensa en volver a la confección para lograr algún sustento.