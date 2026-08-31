Dólar abrió en $3.170 este lunes, unos $32,79 por debajo de la TRM, y toma un respiro tras dispararse $163 en una semana

La semana pasada estuvo marcada por una fuerte tendencia alcista que alejó la posibilidad de llegar a la barrera de $2.900; fue el incremento semanal más fuerte en el precio del dólar en lo que va del año, con un aumento de $163 pesos, superando al que se dio durante la semana del 27 de abril, cuando aumentó $84.
El lunes 31 de agosto, la divisa abrió a la baja en $3.170,00, eso se traduce en una disminución de $32,79 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3,202.79.
En horas de la mañana del inicio de semana y de fin de mes, el mínimo que se marcó fue de $3.150,00, mientras que el máximo fue $3.191,50. Para las 8:05 a.m. se habían realizado 16 transacciones.
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