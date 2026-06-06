¿Real Madrid o Barcelona? El papa León XIV reveló de qué equipo es hincha

El papa León XIV sorprendió este sábado al revelar públicamente cuál es el equipo de fútbol de su preferencia. Durante el vuelo que lo trasladó desde Roma a España para iniciar una gira de varios días por distintas ciudades del país, el pontífice aseguró que, aunque el papa debe ser “de todos los equipos”, él es aficionado del Real Madrid.

La declaración surgió en medio de una conversación informal con los periodistas que lo acompañaban en el avión papal. Con tono distendido, el sumo pontífice bromeó sobre su relación con el fútbol y terminó despejando una curiosidad que muchos seguidores tenían desde su elección como líder de la Iglesia católica.

León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, fue elegido papa en mayo de 2025 tras la muerte de Francisco. Aunque ha mantenido un perfil más reservado en asuntos deportivos, se sabe que es aficionado a varias disciplinas, especialmente el tenis y el béisbol. Además, durante los años que vivió en Perú, país del que también posee la nacionalidad, desarrolló un mayor interés por el fútbol.