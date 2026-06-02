De cara al Mundial, el papa León XIV pide rezar por el deporte en junio: esta es la oración completa

El papa León XIV invitó a los fieles de todo el mundo a rezar durante este mes de junio, para que el deporte siga siendo un espacio de encuentro, diálogo y construcción de paz. La intención mensual de oración fue divulgada a través de la campaña Reza con el Papa y de la Red Mundial de Oración del Papa, que destacó cómo los valores deportivos tienen la capacidad de unir personas, acercar culturas y fortalecer la convivencia entre generaciones. Entérese: Dios, la máquina y el hombre: León XIV y la encíclica que nadie esperaba Según informó el diario católicoVatican News, el pontífice considera que, en una época en la que la competencia puede degradarse en rivalidad vacía y donde muchas personas siguen siendo excluidas, es necesario redescubrir el verdadero sentido del deporte como una escuela de respeto, solidaridad y fraternidad.

La reflexión llega a propósito de la Copa Mundial de Fútbol, momento que en palabras del Papa León XIV representa una oportunidad para recordar que el deporte puede convertirse en un lenguaje universal capaz de tender puentes entre los pueblos. Lea también: Lo que sigue para la Selección Colombia antes del Mundial: así será la preparación

En la oración preparada para este mes, el Papa agradece por quienes practican deporte y por los vínculos que nacen a través de la actividad física. “Te pedimos que el deporte sea siempre escuela de fraternidad y no de rivalidad vacía, espacio de encuentro y no de exclusión, camino de paz y no de violencia”, expresa el pontífice.

No es la primera vez que León XIV habla sobre el papel social del deporte. Durante el Jubileo del Deporte celebrado en Roma en junio de 2025, afirmó que “el deporte es un camino para construir la paz, porque es una escuela de respeto y lealtad, que hace crecer la cultura del encuentro y la fraternidad”.

Ese mismo día, durante una misa dedicada a los deportistas, advirtió que el individualismo ha desplazado el valor del trabajo colectivo en muchas sociedades. Por esto, sostuvo que la práctica deportiva, especialmente cuando se realiza en equipo, enseña la importancia de la colaboración y del esfuerzo compartido. La misma idea fue retomada en abril de 2026 durante un encuentro con atletas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán-Cortina. Ahí señaló que, en medio de un contexto internacional marcado por divisiones y guerras, el deporte debe ser “un espacio de encuentro” y no una simple demostración de fuerza “competir sin odiarse, ganar sin humillar, perder sin perderse”. Conozca: La dura confesión de Michael Phelps sobre lo que lo llevó al retiro tras ser múltiple medallista olímpico Desde la Red Mundial de Oración del Papa, el sacerdote jesuita Cristóbal Fones, citado por Vatican News respaldó ese mensaje y destacó que el deporte sigue siendo uno de los pocos escenarios donde personas de distintos países, culturas e ideologías pueden encontrarse en igualdad de condiciones.

“El deporte es uno de esos espacios únicos donde la humanidad se encuentra de verdad. Es un puente de diálogo que trasciende fronteras, lenguas e ideologías”, afirmó Fones. Añadió que la práctica deportiva enseña valores como la disciplina, la constancia y la humildad, además de recordar que “nadie vence verdaderamente solo”.

Esta es la oración completa del papa León XIV para el mes de junio