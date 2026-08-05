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Los récords que mantienen a Colombia en la élite del atletismo suramericano

El nuevo récord de Flor Denis Ruiz confirma el talento que han tenido los colombianos en el atletismo, deporte en el que se mantienen vigentes históricas marcas suramericanas en hombres y mujeres.

  • Flor Denis Ruiz es una de las figuras de Colombia en Juegos Centroamericanos en Santo Domingo gracias a su histórico lanzamiento de 67,34 metros, registro con el que conquistó el oro y se convirtió en la nueva dueña del récord suramericano de jabalina. FOTO: @ODEBO
    Flor Denis Ruiz es una de las figuras de Colombia en Juegos Centroamericanos en Santo Domingo gracias a su histórico lanzamiento de 67,34 metros, registro con el que conquistó el oro y se convirtió en la nueva dueña del récord suramericano de jabalina. FOTO: @ODEBO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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El atletismo colombiano continúa escribiendo páginas doradas en el ámbito internacional. La más reciente la firmó la vallecaucana Flor Denis Ruiz, quien elevó el listón del lanzamiento de jabalina al establecer un nuevo récord suramericano durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, consolidándose como una de las grandes referentes de la disciplina y ampliando la presencia nacional entre los dueños de las mejores marcas del continente.

Con un lanzamiento de 67,34 metros, conseguido el pasado martes en territorio dominicano, Ruiz no solo conquistó la medalla de oro, sino que siguió dejando huella en la historia del atletismo suramericano al superar el registro vigente, que también estaba en su poder (66,70).

La marca de la vallecaucana se suma a una selecta lista de atletas nacionales que, a lo largo de más de seis décadas, han dejado una huella imborrable con actuaciones históricas que todavía permanecen vigentes.

Lea: Flor Denis Ruiz gana el oro en jabalina con marca histórica de 67.34 metros; Colombia hizo el 1-2 en Centroamericanos

El récord colombiano más antiguo, en el ámbito suramericano, que sigue en poder de un atleta nacional, pertenece al bogotano Víctor Mora, quien el 15 de agosto de 1973, en Essen (Alemania), recorrió 20.129 metros en una hora para establecer la mejor marca del área en la prueba de la hora en pista. Más de medio siglo después, ese registro continúa sin ser superado en el continente.

En la rama masculina también sobresalen el velocista Ronal Longa, dueño del récord suramericano de los 100 metros planos con 9,85 segundos, conseguido en junio pasado en el Panamericano de Medellín; Anthony Zambrano, quien desde 2021 conserva la mejor marca de los 400 metros con 43,93 segundos; Gilmar Mayo, que mantiene desde 1994 el récord en salto de altura con 2,33 metros; y Mauricio Ortega, propietario desde 2020 del récord de lanzamiento de disco con 70,29 metros.

Entre las mujeres, además del nuevo registro de Flor Denis Ruiz, permanece vigente la histórica marca de Ximena Restrepo en los 400 metros planos, con 49,64 segundos, conseguida en 1992. También figuran Lorena Arenas, récord suramericano de los 10.000 metros marcha con 42.02,99 desde 2018; Martha Araújo, dueña del récord de heptatlón con 6.475 puntos desde 2025; y el equipo colombiano del relevo mixto 4x400 metros, que estableció en 2025 la marca continental de 3.14,42.

Cada uno de estos registros refleja distintas generaciones de atletas que han llevado la bandera colombiana a lo más alto del atletismo suramericano y que siguen siendo referencia para las nuevas figuras del deporte nacional.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál era el récord suramericano de jabalina antes de los 67,34 metros de Flor Denis Ruiz?
El récord anterior también pertenecía a Flor Denis Ruiz. La colombiana tenía una marca de 66,70 metros, que superó con un lanzamiento de 67,34 metros durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo.
¿Cuál es el récord suramericano de atletismo más antiguo que conserva Colombia?
El récord más antiguo vigente es el de Víctor Mora en la prueba de la hora en pista. El bogotano recorrió 20.129 metros el 15 de agosto de 1973 en Essen (Alemania), una marca que sigue siendo la mejor de Suramérica más de cinco décadas después.
¿Cuántos récords suramericanos de atletismo están actualmente en poder de Colombia?
Colombia posee diez récords suramericanos vigentes: cinco en la rama masculina y cinco en la femenina, distribuidos entre pruebas de velocidad, marcha, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y relevos.
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