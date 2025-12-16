¡Vuelve el Gran Premio de Portugal a la Fórmula 1! Portimão reemplazará a uno de los grandes circuitos

En medio de un calendario cada vez más competitivo y cotizado, la categoría reina del automovilismo, ha decidido recuperar una plaza con historia, carácter y alto nivel de exigencia. Portimão es sin duda una de esas sedes que dejaron huella en pilotos y aficionados. Portugal volverá a recibir a la F1 a partir de 2027, reemplazando el circuito de Países Bajos. Le contamos por qué vuelve el GP de Portugal, qué lugar ocupará en el calendario y por qué Portimão se ha convertido en una apuesta segura para el espectáculo.

El regreso de Portugal al circuito: un acuerdo estratégico

El regreso del GP de Portugal quedó oficializado tras un acuerdo entre la Fórmula 1, el Gobierno Portugués, Turismo de Portugal y la promotora Parkalgar. El contrato, inicialmente por dos temporadas, garantiza carreras en 2027 y 2028 en el Autódromo Internacional do Algarve, ubicado en Portimão, al sur del país. La decisión llega en un contexto de alta demanda por albergar pruebas del Mundial. Con un máximo reglamentario de 24 carreras, cada plaza en el calendario es objeto de negociación. Portugal ocupará el lugar que dejará el Gran Premio de Países Bajos, cuya última edición en Zandvoort será en 2026, y no entrará en el sistema de rotación que aplica la F1 con otros circuitos europeos como Spa-Francorchamps.

“Estoy encantado de que Portimão vuelva a formar parte del calendario y de que nuestro deporte siga despertando la pasión de la increíble afición portuguesa”, aseguró Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1. “Es un circuito que ofrece emoción desde la primera curva hasta la bandera a cuadros y levanta al público de sus asientos”.

Portugal y la Fórmula 1: un circuito con historia

El vínculo entre Portugal y la Fórmula 1 se remonta a más de seis décadas. El país acogió su primer Gran Premio del Campeonato el Mundo en 1958, en el circuito urbano de Boavista, en Oporto. Luego llegaron Monsanto, cerca de Lisboa, y especialmente Estoril, que entre 1984 y 1996 fue sede estable de la categoría. Fue allí, en Estoril, donde Ayrton Senna logró su primera victoria en Fórmula 1 en 1985, uno de los hitos más recordados del automovilismo moderno. En total, Portugal ha albergado 18 Grandes Premios, y los de 2027 y 2028, serán el 19° y 20° en su historia. Más recientemente, el Algarve apareció como solución de emergencia durante la pandemia. Portimão fue sede en 2020 y 2021, en un calendario condicionado por el COVID-19, y dejó una impresión inmediata tanto en pilotos como en equipos, pese a disputarse con aforos muy limitados.

¿Por qué es retador el GP de Portugal?

El Autódromo Internacional do Algarve se ha ganado una reputación particular dentro del campeonato. Con 4,6 kilómetros de longitud, el circuito es conocido por sus fuertes cambios de elevación, curvas rápidas, crestas ciegas y un diseño fluido que exige precisión absoluta. Su última curva, en pronunciada bajada hacia la recta principal, se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del trazado. No es casualidad que muchos pilotos lo definan como una “montaña rusa”, un circuito viejo estilo en una era dominada por trazados urbanos y rectas largas.

Durante sus dos ediciones en la F1, solo un piloto logró ganar en Portimão: Lewis Hamilton. El británico se impuso en 2020 y 2021, y en esta última alcanzó su victoria número 92, superando el histórico récord de Michael Schumacher.

Los beneficios económicos del GP de Portugal

Más allá de lo deportivo, el regreso de la F1 representa una apuesta estratégica para el país. Desde el Gobierno destacan el impacto económico y turístico del evento, especialmente para la región del Algarve. “Este Gran Premio tendrá un impacto directo en la actividad económica, desde el turismo hasta las pymes, y proyectará al país como un destino competitivo y fiable a nivel internacional”, afirmó Manuel Castro Almeida, ministro de Economía y Cohesión Territorial. En la misma línea, Jaime Costa, presidente y CEO del Autódromo Internacional do Algarve, subrayó el valor simbólico y deportivo del acuerdo: “El singular trazado de Portimão desafiará a los mejores pilotos del mundo y creará un espectáculo que encantará a los aficionados. Queremos generar momentos inolvidables dentro y fuera de la pista”.

¿Cómo será el calendario para el GP de Portugal en 2027 y 2028?