Disidencias de Farc en Cauca atacan como en la peor época del Caguán

En Buenos Aires, Cauca, una humareda cubrió el parque principal tras un ataque atribuido a las disidencias de “Iván Mordisco”; en Cali, dos policías murieron cuando una explosión alcanzó una patrulla en el barrio Mariano Ramos; en el peaje La Lizama, entre Barrancabermeja y Bucaramanga, otro atentado dejó dos uniformados heridos; y en Villanueva, sur de La Guajira, se registró un intento de incursión armada contra una base militar.
La seguidilla de hechos ocurre en plena temporada decembrina y revive un patrón que ha marcado a Colombia desde hace más de tres décadas, cuando la guerra irrumpía entre luces de Navidad. En diciembre de 1998, las Farc atacaron la estación de Policía de Saladoblanco, Huila, el mismo 25 de diciembre; el 8 de diciembre de 2000 lanzaron ofensivas simultáneas contra varias poblaciones del país, y en la antesala de la Navidad de 2005, Farc y ELN atacaron el corregimiento de San Marino, en Chocó, forzando el confinamiento de la población.
Ese eco del pasado tuvo su expresión concreta en una serie de ataques recientes, registrados en distintos puntos del país.