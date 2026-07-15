Listo el regreso de Carlos Alcaraz, ¿cuándo y dónde será?

Apartado de las pistas desde abril por una lesión en la muñeca derecha, el español Carlos Alcaraz reaparecería en el Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos), del 13 al 23 de agosto, según la lista de jugadores publicada en la web de ese torneo. En abril, el italiano Jannik Sinner le arrebató el número uno mundial al ganarle en la final del Masters 1000 de Montecarlo y el murciano de 23 años se lesionó luego, la semana siguiente, en su inicio en el torneo de Barcelona. No juega desde entonces y ha caído al tercer lugar del ranking de la ATP, después de ser baja para el resto de la temporada de tierra batida, incluido un Roland Garros en el que había sido campeón los dos años anteriores.

Carlos Alcaraz

También le puede interesar: Jannik Sinner es bicampeón de Wimbledon tras vencer a Zverev También renunció a la gira sobre hierba, donde en Wimbledon debía defender los puntos sumados por el subcampeonato de 2025. El alemán Alexander Zverev, subcampeón este año en Wimbledon, le adelantó en la clasificación y es ahora el número dos, detrás de Sinner. Cincinnati se presenta ahora como el lugar para el esperado regreso de un Alcaraz que pretende estar en el Abierto de Estados Unidos, del 31 de agosto al 13 de septiembre, un torneo en el que fue el campeón en 2025. Vea además: Linda Noskova es la nueva campeona de Wimbledon, derrotó a Karolina Muchova El español se ha perdido en la temporada seis torneos, entre ellos dos Grand Slam: Roland Garros y Wimbledon, en el primero era el defensor del título. Además, también se ha perdido los torneos de conde de Godó (Barcelona), Mutua Madrid Open (España), el Internazionali BNL de Roma (Italia) y el Queens Club Championship (Londres).

Premiado por su trayectoria

A pesar de estar ausente de las canchas desde abril, el año para Alcaraz no se ha ido en blanco, ya que antes de la lesión fue galardonado en los premios Laureus del deporte, junto al joven futbolista Lamine Yamal y la tenista Aryna Sabalenka. En la ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de Cibeles de Madrid, Alcaraz se alzó con el premio al Mejor Deportista Masculino tras una temporada en la que ganó Roland Garros y el Abierto de Australia, acabando en la primera plaza de la clasificación ATP. El galardón a la Mejor Deportista fue para la también tenista Aryna Sabalenka, que volvió a acabar 2025 como número uno del mundo por segundo año consecutivo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

El tenista español sufrió una lesión en la muñeca derecha durante el torneo de Barcelona. Se encuentra apartado de las pistas de tenis desde el mes de abril, lo que supone un parón de casi cuatro meses hasta su previsto regreso en agosto. ¿Cuándo y en qué torneo regresa Carlos Alcaraz a la competencia? Carlos Alcaraz está inscrito para reaparecer en el Masters 1000 de Cincinnati, que se disputará del 13 al 23 de agosto. Su regreso se confirmó tras publicarse la lista oficial de jugadores en la web del torneo estadounidense. ¿Cuál es el ranking ATP actual de Carlos Alcaraz tras su lesión? Actualmente, Carlos Alcaraz ocupa el tercer lugar del ranking de la ATP. Debido a su inactividad y a la pérdida de puntos, fue superado en la clasificación por el italiano Jannik Sinner (número 1) y el alemán Alexander Zverev (número 2).