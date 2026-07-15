Keiko Fujimori recibe credenciales como presidenta de Perú 2026-2031: “Asumo el mandato con responsabilidad”

Keiko Fujimori recibió este miércoles las credenciales que la acreditan como presidenta electa de Perú para el periodo constitucional 2026-2031, durante una ceremonia pública realizada en el Gran Teatro Nacional, en el distrito limeño de San Borja.
El acto fue presidido por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y contó con la asistencia del mandatario interino José María Balcázar, autoridades nacionales, representantes políticos y simpatizantes de la presidenta electa. La entrega de credenciales se realizó antes de la investidura programada para el 28 de julio, día nacional del país.