Desde el 20 de julio, congresistas ganarán $18 millones menos por eliminación de la prima especial, ¿en cuánto queda su salario?

A partir del 20 de julio, los congresistas que se posesionen para el nuevo periodo legislativo empezarán a recibir menos salario, luego de que entre en vigor el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro que eliminó la prima especial de servicios, un beneficio que representaba cerca de una tercera parte de su remuneración. Con la medida, el ingreso bruto mensual de los legisladores pasará de $55,1 millones a $37 millones, mientras que el salario neto, después de descuentos por salud, pensión, retención en la fuente y otros aportes, caerá de aproximadamente $32,8 millones a $22 millones. Lea también: Oficial: Adiós a la prima especial de casi $17 millones para congresistas; así quedó su salario El ajuste elimina una prima de $18.100.000, creada en 2013 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Según el Gobierno, la decisión busca reducir las brechas salariales y avanzar en una política de austeridad del Estado.

¿Ahorro para el Estado?

El Gobierno estima que la eliminación de este beneficio generará un ahorro cercano a $62.000 millones al año para las finanzas públicas. Aunque el recorte salarial comenzará a aplicarse con la instalación del nuevo Congreso, el decreto enfrenta seis demandas ante el Consejo de Estado que buscan anular la decisión. Los demandantes sostienen que el Gobierno no tenía competencia para modificar ese componente salarial y advierten que la medida también podría afectar los ingresos de otros altos funcionarios del Estado, cuyos salarios están ligados a la remuneración de los congresistas. No se pierda: ¿Qué tal? 11 congresistas se posesionaron en plena vacancia y trabajarán solo 20 días para ganar más de $34 millones Mientras el alto tribunal resuelve de fondo la legalidad del decreto, el nuevo Congreso iniciará funciones con un salario inferior al que venían recibiendo los legisladores en los últimos años. La prima especial mencionada es diferente de la prima de servicios que reciben todos los trabajadores formales en Colombia, la cual continúa vigente y corresponde al pago de un salario mensual por año.

Lo que debe saber sobre la prima derogada

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario cuando firmó el decreto, trinó: “Se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres, y hunden las que les ponen impuestos a los ricos. Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas”.