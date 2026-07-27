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Robert Plazas: del año sin equipo al título de la Vuelta de la Juventud

El boyacense fue rescatado por el Team Sistecrédito y ahora es el campeón de la carrera sub-23 más importante de Colombia.

  • Robert Plazas celebra su consagración como campeón de la Vuelta de la Juventud 2026, el mayor logro de su carrera hasta ahora, tras superar un año marcado por la incertidumbre y regresar al alto rendimiento con el Team Sistecrédito. FOTO CORTESÍA FEDECICLISMO
    Robert Plazas celebra su consagración como campeón de la Vuelta de la Juventud 2026, el mayor logro de su carrera hasta ahora, tras superar un año marcado por la incertidumbre y regresar al alto rendimiento con el Team Sistecrédito. FOTO CORTESÍA FEDECICLISMO
  • Los hombres del Team Sistecréditro, que contaron con la dirección de Pablo Vélez, y que reinaron en la Vuelta juvenil. FOTO CORTESÍA FEDECICLISMO
    Los hombres del Team Sistecréditro, que contaron con la dirección de Pablo Vélez, y que reinaron en la Vuelta juvenil. FOTO CORTESÍA FEDECICLISMO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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Hace apenas un año, Robert Plazas vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera deportiva. Sin equipo y sin un proyecto que respaldara su crecimiento, el boyacense vio cómo su sueño de convertirse en ciclista profesional parecía alejarse.

Meses después, su historia dio un giro extraordinario: el corredor de 22 años se coronó campeón el pasado domingo de la Vuelta de la Juventud 2026, la competencia más importante para los pedalistas sub-23 del país.

El nacido en Duitama no solo le devolvió la confianza al Team Sistecrédito, escuadra que le abrió nuevamente las puertas del alto rendimiento, sino que demostró que la perseverancia y disciplina pueden cambiar el rumbo de una carrera deportiva.

Las primeras señales de su gran momento llegaron semanas atrás, cuando conquistó la clasificación de mejor joven en la Clásica de Fusagasugá. Ese rendimiento fue la antesala de una brillante actuación en la Vuelta de la Juventud, donde ganó el liderazgo amarillo tras imponerse en la tercera etapa, una exigente contrarreloj de 33.2 kilómetros disputada en Aguazul (Casanare), y desde entonces defendió con autoridad la camiseta hasta el cierre de la carrera en Sopó, Cundinamarca.

Plazas terminó como campeón con una ventaja de 33 segundos sobre su compañero de equipo Estiven García, mientras que Emerson Gordillo, del NU Colombia Pro, completó el podio a 53 segundos del vencedor.

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Detrás de ese éxito hay una decisión que hoy cobra un enorme valor. El antioqueño Gabriel Jaime Vélez, director deportivo del Team Sistecrédito, explicó este lunes que nunca perdió de vista las condiciones del corredor, pese al tiempo que permaneció sin cuadra.

"Yo lo conocí desde joven. El año pasado estuvo sin equipo y lo llamé porque sabía que tenía muy buenas condiciones. Lo trajimos este año y ha venido haciendo una temporada muy buena", afirmó el estratega.

Los hombres del Team Sistecréditro, que contaron con la dirección de Pablo Vélez, y que reinaron en la Vuelta juvenil. FOTO CORTESÍA FEDECICLISMO
Los hombres del Team Sistecréditro, que contaron con la dirección de Pablo Vélez, y que reinaron en la Vuelta juvenil. FOTO CORTESÍA FEDECICLISMO

Vélez recordó que incluso durante ese difícil período Plazas buscó mantenerse activo compitiendo por su cuenta en algunas carreras en Europa, aunque sin una estructura deportiva que respaldara su proceso.

La confianza depositada por el Team Sistecrédito fue respondida con resultados. Para su director, el campeón reúne cualidades que hoy lo convierten en uno de los corredores jóvenes con mayor proyección del país.

“Es un muchacho con buenos principios, disciplinado, que escucha, trabaja con orden y tiene muchas ganas de salir adelante”, destacó Vélez.

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A esas condiciones personales se suman unas capacidades deportivas que lo convierten en un ciclista muy versátil.

"Es un corredor muy completo. Sube muy bien, hizo una excelente contrarreloj, ahí prácticamente ganó la Vuelta; también va bien en el terreno llano y desciende muy bien", explicó el técnico.

Aunque por ahora no existen ofertas concretas para dar el salto al ciclismo internacional, en el Team Sistecrédito esperan que el título conseguido en la principal carrera sub-23 del país abra nuevas puertas para el boyacense.

“La idea es que siga con nosotros y ojalá más adelante aparezca una oportunidad para que pueda ir a Europa”, concluyó Vélez sobre el corredor que pasó de la incertidumbre a posar, con alegría, en una competencia que muy pocos tienen el honor de ganar.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Robert Plazas, el campeón de la Vuelta de la Juventud 2026?
Robert Plazas es un ciclista colombiano de 22 años, nacido en Duitama (Boyacá), que se proclamó campeón de la Vuelta de la Juventud 2026. Hace un año estuvo sin equipo, pero esta temporada regresó al alto rendimiento con el Team Sistecrédito y logró el título más importante del calendario nacional sub-23.
¿Cómo ganó Robert Plazas la Vuelta de la Juventud 2026?
Plazas tomó el liderato al imponerse en la tercera etapa, una contrarreloj individual de 33,2 kilómetros disputada en Aguazul (Casanare). Desde ese momento defendió la camiseta amarilla hasta la final de la competencia en Sopó (Cundinamarca), donde aseguró el campeonato.
¿Cuál fue la diferencia de Robert Plazas sobre sus principales rivales en la clasificación general?
Robert Plazas ganó la Vuelta de la Juventud 2026 con una ventaja de 33 segundos sobre su compañero Estiven García. El tercer lugar fue para Emerson Gordillo, del NU Colombia Pro, quien terminó a 53 segundos del campeón.
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