El salto de Linares y la velocidad de Longa hacen soñar a Colombia en el Mundial de Atletismo

La edición número 20 del Campeonato Mundial de Atletismo inició en Tokio (Japón) con la presencia de siete representantes colombianos en la jornada inaugural. Entre ellos, dos nombres propios se robaron la atención: Natalia Linares y Ronal Longa, quienes lograron avanzar en sus respectivas pruebas y mantienen vivas las ilusiones de medalla para el país.
En el salto largo, Linares demostró una vez más por qué es considerada una de las grandes promesas del atletismo colombiano. La nacida en Valledupar alcanzó los 6.66 metros, registro que le permitió terminar cuarta en su grupo y asegurar un cupo en la gran final. La atleta se mostró sólida y competitiva, transmitiendo confianza de cara a una definición en la que estarán las mejores del planeta.