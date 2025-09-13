El salto de Linares y la velocidad de Longa hacen soñar a Colombia en el Mundial de Atletismo

En el salto largo, Linares demostró una vez más por qué es considerada una de las grandes promesas del atletismo colombiano. La nacida en Valledupar alcanzó los 6.66 metros, registro que le permitió terminar cuarta en su grupo y asegurar un cupo en la gran final. La atleta se mostró sólida y competitiva, transmitiendo confianza de cara a una definición en la que estarán las mejores del planeta.

La edición número 20 del Campeonato Mundial de Atletismo inició en Tokio (Japón) con la presencia de siete representantes colombianos en la jornada inaugural. Entre ellos, dos nombres propios se robaron la atención: Natalia Linares y Ronal Longa, quienes lograron avanzar en sus respectivas pruebas y mantienen vivas las ilusiones de medalla para el país.

Por su parte, en los 100 metros planos masculinos, Ronal Longa cumplió con creces en su debut mundialista. El velocista se ubicó tercero en su heat y, con ello, avanzó directamente a la semifinal. Su potencia y regularidad lo convierten en uno de los corredores a seguir en las siguientes rondas. En la misma prueba, el también colombiano Carlos Flórez no logró avanzar, al finalizar séptimo en su serie.

En la rama femenina de los 100 metros, Marleth Ospino tampoco consiguió el pase a semifinales tras ubicarse séptima en su heat.

La jornada inaugural también dejó sinsabores para la delegación nacional. En la exigente prueba de 35 kilómetros marcha masculina, tanto César Herrera como José Montaña fueron descalificados, en una competencia que tuvo como ganador al canadiense Evan Dunfee.

Asimismo, en los 3000 metros con obstáculos, el colombiano Carlos Sanmartín terminó décimo en su heat y quedó eliminado de la contienda.

Al cierre del primer día, Estados Unidos lidera la tabla de medallería con dos preseas de oro, seguido de Canadá, España y Kenia, cada uno con una dorada.

Este domingo, Colombia no tendrá acción en la jornada nocturna, pero sí estará presente en la madrugada con atletas de peso: Evelis Aguilar correrá los 400 metros femeninos, Natalia Linares buscará medalla en la final del salto de longitud, y Ronal Longa disputará la semifinal de los 100 metros, con la posibilidad de luchar por un cupo en la gran final si avanza.

La expectativa en torno a Linares y Longa es alta, pues ambos representan la nueva generación de figuras del atletismo colombiano. En Linares se deposita la esperanza de revivir las gestas de Caterine Ibargüen en los grandes escenarios, mientras que Longa busca consolidarse como uno de los velocistas más prometedores de Sudamérica, con apenas 21 años.