Un santuario con 25.000 orquídeas en La Ceja, Antioquia, busca salvar especies de la extinción

Las orquídeas aparecieron en el planeta hace 83 millones de años. Les suelen llamar maestras del engaño, pero es un remoquete pobre que no les hace justicia. Son, en realidad, las más grandes intérpretes de los misterios de la vida en la Tierra a través de su vastedad de formas y capacidad de adaptación. A lo largo del siglo XIX, cientos de europeos desembarcaron en países como Colombia motivados por desentrañar hasta el más íntimo secreto de las orquídeas, la segunda familia de plantas más grande, que encontraron la manera hace cinco millones de años de adaptarse en cada rincón del planeta salvo en las nieves perpetuas y los desiertos.
Se dice que Alexander Von Humboldt, perplejo por la diversidad ante sus ojos, declaró más de una vez que la vida de ningún hombre sería lo suficientemente larga para alcanzar a documentar, conocer o ilustrar la cantidad de orquídeas americanas. No se equivocó. Haría falta vivir 96 años para escuchar, cada día, un nombre diferente de cada una de las 35.000 especies de orquídeas descubiertas en el mundo, solo en Colombia existen más de 4.270.
Pero en esos barcos no solo llegaron científicos y entusiastas por aprender y compartir el conocimiento de esa familia de plantas de infinitas formas. También desembarcaron comerciantes y traficantes que movían una moda, un mercado de orquídeas entre familias ricas y coleccionistas europeos que estaban dispuestos a pagar cifras escandalosas por tener las orquídeas más extrañas y únicas. Entonces, a mediados de ese siglo los bosques tropicales ardieron y ese fuego se replicó en cientos de lugares a lo largo de décadas. Un acto de pequeñez del hombre, una muestra de la pobre comprensión del mundo de la especie humana, con sus 300.000 años de existencia en el planeta, intentando manipular las huellas más palpables y remotas de la evolución, con la motivación de un jugoso negocio de por medio.
Nuevas investigaciones han encontrado que muchos de esos exploradores, convertidos más bien en depredadores, cometieron incendios en bosques donde hallaron orquídeas desconocidas solo para evitar que la competencia las encontrara.
El interés por las orquídeas no ha cesado desde entonces. Cada año se financian millonarias investigaciones para estudiarlas, hay un esfuerzo global por conservarlas; persiste un agitado mercado de coleccionistas y aunque se estiman por miles las orquídeas todavía por descubrir, otras cientos se han extinguido en su estado silvestre por el tráfico y la pérdida de sus hábitat.
Y hay un puñado de lugares en el mundo que, más que colecciones, son verdaderos bancos genéticos que alimentan la esperanza de profundizar en sus misterios evolutivos y rescatar de la extinción las que desaparecieron por acción del hombre. Uno de esos lugares está ubicado en el municipio de La Ceja, a hora y media de Medellín. Se llama Alma del Bosque, el fruto de lo que comenzó hace más de dos décadas como un arrebato.
Daniel Piedrahíta Thriez tiene un aire a botánico de mediados de siglo XX. Es un tecnólogo agropecuario que se dedicó buena parte de su vida a asesorar fincas productivas mientras alimentaba en paralelo su afición por las plantas y las aves. Fue un conocimiento que nutrió con viajes a bosques de Colombia y varias partes del mundo. En uno de esos, recuerda haber quedado en hechizado por un olor en plena selva del Putumayo. Siguiendo la pista de ese aroma llegó hasta su primera orquídea silvestre.
Descubierta su fascinación por las orquídeas, en la primera exposición que visitó invitado por un amigo compró todas las que tenía un expositor para la venta. Y ya nunca paró.
En más de dos décadas de búsqueda y conocimiento, Daniel alcanzó una colección de 5.000 especies y más de 25.000 ejemplares.
Su casa fue también por años la casa de sus orquídeas, pero se volvió insostenible con miles de personas entrando y saliendo cada año para verlas. Convertirla en una colección solo para él no era opción, pues desde siempre fue obsesión no solo fue tenerlas sino enseñarlas. Así que optó por la mudanza. En un extenso predio en La Ceja, Daniel y su familia poseen un criadero de caballos de raza Silla Francesa y enormes cultivos de hortensias de exportación. Daniel fue pionero en cultivarlas cuando todavía estaban lejos de ser las apetecidas flores en el exterior. Fue allí donde decidió crear Alma del Bosque, un santuario de orquídeas que él no duda en calificar como único en el mundo.
Lo creó de manera meticulosa. Recorrió invernaderos y jardines botánicos en Singapur, Dubái, en América y otros lugares. Encontró domos de todo tipo, alta tecnología para crear temperatura, luz, humedad, mucha sofisticación pero no vio nada parecido a lo que él quería: un ambiente natural y libre.
Entonces lo armó de acuerdo a sus conocimientos. Instaló un juego de tejas que permite pasar el 33% de la luz solar, tal como les gusta a las orquídeas. Construyó una fuente para garantizar humedad relativa, sabiendo que la mayoría de estas plantas nacen en el cinturón tropical; países suramericanos, el sudeste asiático. Además protegió el suelo con musgos para retener la humedad. El invernadero lo montó al lado de un bosque que está reforestando con árboles nativos, rico en anturios y bromelias para que las orquídeas se sientan como en casa.