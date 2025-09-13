Chats revelan presiones a contratistas de Agencia de Tierras para publicar en redes personales: ¿Qué dice su director?

La Agencia Nacional de Tierras (ANT), dirigida por Felipe Harman, enfrenta cuestionamientos tras revelarse presuntas presiones laborales sobre comunicadores y periodistas contratistas.
Según información publicada por el blog Desigual, los trabajadores habrían recibido instrucciones para utilizar sus redes sociales personales con el fin de difundir mensajes que exaltan los logros de la entidad y del Gobierno nacional, lo que ha sido interpretado como un posible caso de acoso laboral y propaganda política.