Colombia se quedará sin gas en 2026 y la solución está frenada: ¿por qué Ecopetrol pone trabas a una regasificadora?

Colombia atraviesa un déficit crítico de gas natural que amenaza con dejar a las industrias sin suministro a finales de 2026. El fenómeno no es repentino, ya que responde a la declinación de campos envejecidos, a la lentitud de decisiones técnicas del Gobierno nacional y, sobre todo, a una serie de trámites que hoy tienen a Ecopetrol en el ojo del huracán.
Las cifras hablan por sí solas, los campos Chuchupa y Ballena, con más de 30 años de operación, presentan una atenuación promedio del 20% anual. La producción ha caído y el gas que ingresa al país vía importación apenas cubre un pequeño porcentaje de la demanda.
Entérese más: ¿Juan Guillermo Mancera ‘conquistó’ a Ricardo Roa con un apartamento por negocio de gas en Colombia?
Para 2025, se calcula un faltante de 150 millones de pies cúbicos diarios, equivalente al 15% del consumo nacional.
Para eso, el orden de prioridad es claro, primero los hogares, luego las plantas térmicas, después el transporte vehicular y, en último lugar, la industria. Esto significa que el sector productivo será el gran perdedor en el 2026.
De esta manera, el país ya perdió la autosuficiencia, como lo alertó Naturgas, y las calderas industriales tendrán que migrar a combustibles más caros y contaminantes.