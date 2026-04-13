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El Colombiano se une al nuevo desafío Sabana Trail Running Milo, ¿cómo participar?

Una prueba para los practicantes del atletismo de montaña. Habrá distintas categorías: 6, 16 y 21 kilómetros. Se puede inscribir hasta el 18 de abril. Conozca aquí los detalles del evento.

  • La prueba tendrá varias distancias para los atletas. FOTO: CORTESÍA
    La prueba tendrá varias distancias para los atletas. FOTO: CORTESÍA
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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El próximo 26 de abril, las montañas de El Retiro, en el Oriente antioqueño, se convertirán en el escenario de una de las pruebas más exigentes y atractivas para los amantes del atletismo de montaña: el Sabana Trail Running Milo. El evento promete poner a prueba la resistencia, agilidad y concentración de los corredores, mientras disfrutan de los espectaculares paisajes naturales de la región.

La competencia es una iniciativa de Belief Marketing, diseñada por profesionales del atletismo de montaña, y ha cobrado mayor relevancia con la vinculación de la Fundación Grupo El Colombiano. Esta alianza refuerza el compromiso de la institución con el fomento del deporte regional, siguiendo la estela de eventos emblemáticos como el Clásico El Colombiano.

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La carrera ha sido proyectada tanto para atletas de élite como para aficionados, ofreciendo tres distancias: 6, 16 y 21 kilómetros. Los recorridos transcurrirán por terrenos destapados, caracterizados por ascensos y descensos desafiantes que garantizan una experiencia técnica y emocionante de principio a fin.

Al cruzar la meta, cada corredor recibirá una medalla de participación y un refrigerio. Además, la jornada contará con rifas y sorpresas para los asistentes, convirtiendo el reto deportivo en una fiesta para la comunidad atlética.

El evento mantiene abiertas sus inscripciones hasta el 18 de abril con un valor de $110.000. El kit de competencia incluye tula, dorsal, manilla, spray para pies, gel caliente, bloqueador solar y snacks.

Para garantizar la seguridad y comodidad de los atletas, la organización dispondrá de carro y moto acompañante, puntos de hidratación estratégicos, logística integral en toda la ruta, servicio de ambulancia y atención médica.

La participación de la Fundación Grupo El Colombiano en este segundo reto deportivo del año no es casualidad. “Esta alianza responde al propósito de ser la conexión para construir sociedad a través del deporte”, destacan los organizadores. Cabe recordar que la Fundación es el alma detrás del tradicional Clásico El Colombiano, el certamen de ciclismo recreativo con más historia en Antioquia. Información en @belief.marketing (Instagram y Facebook) o a través del WhatsApp 3204578778.

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