¿Alguna selección ha llevado jugadores sin ritmo al Mundial o el caso de James es único? Le contamos

El Mundial se acerca y el presente de James Rodríguez vuelve a generar debate en torno a su estado físico y futbolístico. En el reciente amistoso en el que la Selección Colombia cayó 2-1 ante Croacia, el mediocampista mostró dificultades para sostener un ritmo competitivo, reabriendo la discusión sobre su posible rol en la próxima cita mundialista. La pregunta que surge es si alguna selección ha llevado a un Mundial a jugadores sin actividad competitiva reciente, o si el caso del colombiano es una excepción en la historia. La respuesta, según múltiples precedentes, es que no sería un caso aislado.

Uno de los ejemplos más recordados es el del camerunés Roger Milla, quien salió del retiro a los 38 años para disputar el Mundial de Italia 1990. Tras dos años inactivo en el fútbol profesional, regresó por petición del entonces presidente de Camerún y terminó siendo figura absoluta del torneo, anotando cuatro goles y llevando a los “Leones Indomables” hasta los cuartos de final. También se recuerdan casos polémicos como el del boliviano Marco “Diablo” Echeverri, quien llegó al Mundial de Estados Unidos 1994 tras una lesión que lo mantuvo varios meses sin actividad. Entró en el debut ante Alemania y fue expulsado pocos minutos después, sin volver a tener protagonismo en el torneo. En el plano de grandes figuras, el brasileño Ronaldo Nazário llegó al Mundial de Corea-Japón 2002 tras un largo periodo marcado por lesiones graves de rodilla y muy poca continuidad competitiva. Contra todo pronóstico, fue goleador del torneo y campeón con Brasil. Algo similar se ha discutido en torno a figuras como Zinedine Zidane o Harry Kane, quienes llegaron al 2006 y 2022, respectivamente con dudas físicas o de continuidad, pero terminaron siendo determinantes. Otro caso histórico es el del argentino Diego Armando Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994, cuando regresó al máximo nivel tras un periodo de inactividad y suspensión, aunque su participación terminó abruptamente por el control antidopaje. En la historia también aparecen situaciones de jugadores con poca o nula continuidad en clubes, pero que fueron decisivos en mundiales. El italiano Paolo Rossi regresó tras una sanción para ser goleador y campeón en España 1982, mientras que el defensor argentino José Luis “Tata” Brown, sin equipo, fue titular y marcó en la final de México 1986.

En el caso de Colombia, también se han visto jugadores llegar con poca continuidad. Faryd Mondragón disputó el Mundial de Brasil 2014 con 43 años, mientras que en Rusia 2018 tanto David Ospina como Keylor Navas llegaron con roles secundarios o escasa continuidad en sus clubes. Incluso en Brasil 2014, Iker Casillas afrontó el torneo tras largos periodos sin ser titular en el Real Madrid. El caso de Luis Suárez en 2014 también es recordado por su lesión de rodilla, que lo obligó a llegar entre algodones al torneo y perderse parte de la fase inicial.