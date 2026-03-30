Muerte de auxiliar de American Airlines destapa cifra de robos con escopolamina a extranjeros en el Valle de Aburrá en 2026

La muerte del salvadoreño nacionalizado estadounidense, Éric Fernando Gutiérrez Molina, en medio de un hurto con suministro de altas dosis de escopolamina revive la gravedad de una modalidad que no ha perdido vigencia entre las estructuras criminales del Valle de Aburrá. Tan solo este año, 11 turistas han sido víctimas de este tipo de hurtos, aunque Gutiérrez es el primer fallecido.
Así lo dio a conocer el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), señalando que desde el segundo semestre del año pasado se ha presentado un decrecimiento en esta modalidad de robo, pero que aún sigue ocurriendo.
De hecho, si se comparan las cifras con el año pasado, durante los primeros tres meses del 2025 se denunciaron 46 hurtos a turistas extranjeros mediante suministro de esta sustancia, mientras que para final de año la cifra cerró con 54, es decir, ocho casos más en los siguientes nueve meses.
La reducción en estas cifras se debe a los constantes operativos que se vienen realizando en el Parque Lleras y en la carrera 70, puntos donde se concentran la mayoría de las personas que contactan a sus víctimas para luego robarlas.