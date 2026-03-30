Taylor Swift fue demandada por el nombre de su último álbum The Life of a Showgirl, ¿qué pasó?

Una nueva disputa legal involucra a la cantante Taylor Swift, que fue demandada por presunta infracción de marca registrada relacionada con su más reciente álbum, The Life of a Showgirl. Según documentos citados por TMZ, la artista Maren Wade, radicada en Las Vegas, Estados Unidos, asegura que el proyecto de Swift vulnera los derechos de su marca Confessions of a Showgirl, llevada a cabo durante más de una década.
Lea aquí: Harry Potter, la serie de HBO, ya tiene su primer tráiler
De acuerdo con la demanda, Wade afirma que comenzó a utilizar el nombre en 2014 como título de una columna semanal en Las Vegas Weekly, que posteriormente evolucionó hacia un espectáculo en vivo, giras y una plataforma de contenidos digitales. La artista sostiene que registró oficialmente la marca en 2015 y que ha construido su identidad profesional alrededor de ese concepto. En ese sentido, argumenta que el álbum de Swift y su mercancía asociada presentan similitudes significativas en estructura, denominación e “impresión comercial general”, lo que podría generar confusión entre el público.