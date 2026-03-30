Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Taylor Swift fue demandada por el nombre de su último álbum The Life of a Showgirl, ¿qué pasó?

La demanda exige la restricción del uso de la marca y una indemnización económica.

  • Taylor Swift (izquierda) fue demandada por Maren Wade al considerar que la cantante violó sus derechos de marca. FOTOS: AFP y tomada de redes sociales
    Taylor Swift (izquierda) fue demandada por Maren Wade al considerar que la cantante violó sus derechos de marca. FOTOS: AFP y tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
Una nueva disputa legal involucra a la cantante Taylor Swift, que fue demandada por presunta infracción de marca registrada relacionada con su más reciente álbum, The Life of a Showgirl. Según documentos citados por TMZ, la artista Maren Wade, radicada en Las Vegas, Estados Unidos, asegura que el proyecto de Swift vulnera los derechos de su marca Confessions of a Showgirl, llevada a cabo durante más de una década.

De acuerdo con la demanda, Wade afirma que comenzó a utilizar el nombre en 2014 como título de una columna semanal en Las Vegas Weekly, que posteriormente evolucionó hacia un espectáculo en vivo, giras y una plataforma de contenidos digitales. La artista sostiene que registró oficialmente la marca en 2015 y que ha construido su identidad profesional alrededor de ese concepto. En ese sentido, argumenta que el álbum de Swift y su mercancía asociada presentan similitudes significativas en estructura, denominación e “impresión comercial general”, lo que podría generar confusión entre el público.

Wade también señala que ambas propuestas están dirigidas a audiencias similares y compiten en mercados parecidos. En los documentos judiciales, sostiene que Swift y su equipo eran conscientes de la existencia de su marca y de las implicaciones legales, pero decidieron avanzar con el lanzamiento. Además, la demandante afirma que la presencia global de Swift opaca su trabajo, incluyendo una canción titulada Showgirl, lo que podría llevar a que su proyecto sea considerado una imitación.

Como parte de las acciones legales, Wade solicita una orden judicial que impida el uso del nombre The Life of a Showgirl en productos y servicios, y una compensación económica por los daños presuntamente ocasionados. El caso pone en el centro el uso de conceptos similares en la industria musical y las disputas por propiedad intelectual.

