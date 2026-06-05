Volvió con todo: Serena Williams confirmó su participación en el WTA 500 de Berlín

La ex número uno mundial Serena Williams (44 años), quien oficializó a comienzos de semana su regreso al circuito en dobles en Queen’s, anunció el viernes su participación, también en dobles, en Berlín una semana después del torneo londinense. “Cada torneo que incluyo actualmente en mi calendario es especial, y Berlín no es la excepción. Me alegra competir ante el público alemán y seguir ganando confianza para la temporada sobre hierba”, explicó Serena Williams, citada en un comunicado de los organizadores. El nombre de su compañera para el torneo de dobles de Berlín, así como el día de su primer partido, se darán a conocer más adelante, precisaron los organizadores.

El torneo en la capital alemana, un WTA 500 sobre hierba que sirve de ensayo general antes de Wimbledon (nueve integrantes del Top 10 de la clasificación WTA están inscritas en individuales), comenzará el 15 de junio. Serena Williams oficializó el lunes su regreso al circuito para el torneo de dobles de Queen’s en Londres (del 8 al 14 de junio), casi cuatro años después de su última aparición en un torneo WTA, una eliminación en septiembre de 2022 en la tercera ronda del US Open. La estadounidense tendrá una última oportunidad de afinar su regreso antes de una posible presencia en Wimbledon, torneo de Grand Slam que ha ganado en siete ocasiones en individuales y en seis ocasiones en dobles, con los torneos de Bad Homburg (Alemania) y Eastbourne (Inglaterra).

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