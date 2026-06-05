Volvió con todo: Serena Williams confirmó su participación en el WTA 500 de Berlín

La ex número uno mundial Serena Williams (44 años), quien oficializó a comienzos de semana su regreso al circuito en dobles en Queen’s, anunció el viernes su participación, también en dobles, en Berlín una semana después del torneo londinense.
“Cada torneo que incluyo actualmente en mi calendario es especial, y Berlín no es la excepción. Me alegra competir ante el público alemán y seguir ganando confianza para la temporada sobre hierba”, explicó Serena Williams, citada en un comunicado de los organizadores.
El nombre de su compañera para el torneo de dobles de Berlín, así como el día de su primer partido, se darán a conocer más adelante, precisaron los organizadores.