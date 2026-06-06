Mirra Andreeva ganó Roland Garros y conquistó su primer título de Grand Slam a los 19 años

La joven rusa Mirra Andreeva, octava jugadora mundial, conquistó este sábado 6 de junio a los 19 años su primer título del Grand Slam al batir en la final de Roland Garros a la sorpresa del torneo, la polaca Maja Chwalinska (114ª), por 6-3 y 6-2.
Le puede interesar: El último baile no ha terminado: Serena Williams regresa al tenis profesional con 44 años, ¿qué va a jugar?
Con 19 años y 39 días, la tenista de Krasnoyarsk (Siberia) se convierte en la jugadora más joven en ser campeona en Roland Garros desde Monica Seles, que tenía 16 años y medio cuando logró en 1990 el primero de sus tres títulos consecutivos en la tierra batida de París.