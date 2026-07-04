Serena Williams afuera de Wimbledon: ¿qué pasó con la leyenda del tenis?

Las hermanas Williams tenían previsto jugar el sábado en primera ronda, pero Serena anunció unas horas antes del partido que su rodilla no se había recuperado. “Estoy destrozada por tener que retirarme de los dobles”, dijo la jugadora de 44 años en Instagram.

El director de Wimbledon, Jamie Baker, había justificado el viernes el inusual aplazamiento del debut de la estadounidense Serena Williams junto a su hermana Venus, de 46 años, en dobles, afirmando que se le estaba dando “todo el tiempo posible”.

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“Me torcí la rodilla al final del primer set, pero haré todo lo posible para estar lista para el torneo de dobles”, dijo tras ser derrotada el martes en primera ronda de individuales.

La primera ronda del dobles femenino había comenzado el jueves y debía concluir el viernes, pero la pareja estadounidense no figuró en el programa de ninguna de esas dos jornadas y debía debutar el sábado, un día que, en teoría, está reservado para la segunda ronda.

En el programa provisional de la jornada del sábado, Venus y Serena Williams se debían enfrentar a la pareja argentino-colombiana formada por Solana Sierra y Camila Osorio.

Tras la baja de las Williams, Osorio y Sierra se enfrentaron el sábado a la británica Samantha Murray Sharan y a la tailandesa Lanlana Tararudee, a las que vencieron por 6-3 y 6-4.

La argentina Sierra había señalado esta semana su emoción de poder enfrentarse a las Williams, un sueño que no pudo cumplir.

“Es una locura. La verdad que no pensé que nunca iba a jugar contra contra ellas y ahora tengo la oportunidad de jugar con las dos. Espero que se pueda dar ese partido y lo espero con muchas ansias. Va a estar muy bueno”, dijo, sabiendo que el partido peligraba por la lesión de Serena.