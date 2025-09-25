Grupo El Colombiano y Sofasa “corren” juntos para cumplir sueños a varios antioqueños

Por soraya rentería renteríaa
La Fundación Grupo El Colombiano reafirmó su propósito de transformar la sociedad a través del deporte y la educación, al confirmar su alianza con la Fundación Renault en la bienvenida a los 23 beneficiarios del programa de becas Germán Camilo Calle. Estas becas, financiadas gracias a los recursos de la carrera solidaria Kilómetros por un Sueño, organizada por Sofasa, se enfocan por primera vez en la formación técnica y tecnológica.
El encuentro, realizado este jueves en las instalaciones de Sofasa en Envigado, reunió a los nuevos becarios, empresas aliadas y representantes del CEFIT, la institución educativa donde los estudiantes cursarán programas en Mecánica Automotriz, Electricidad y Desarrollo de Software. Fue un espacio de celebración, pero también de inspiración, donde cada historia personal dio sentido al esfuerzo colectivo.