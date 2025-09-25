“Sucede por la precariedad a la que nos empujan”; triple feminicidio en Argentina visibiliza necesidad de políticas inclusivas

El hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo (20), su prima Morena Verdi (20) y su amiga Lara Gutiérrez (15) en una vivienda de Florencio Varela, al sur de Buenos Aires, estremeció a Argentina. Las jóvenes habían salido juntas a lo que creían era una fiesta y fueron víctimas de una trampa mortal: torturadas, asesinadas y enterradas en un jardín.
El caso, atribuido a una banda narco transnacional, reavivó la indignación social frente a la escalada de feminicidios y la falta de políticas públicas efectivas.