Más del 90 % de las empresas colombianas no protegen su propiedad intelectual, ¿por qué no lo hacen?

Un reciente estudio titulado “Impacto de la propiedad intelectual en empresas colombianas”, realizado por la consultora Pons IP en colaboración con la compañía Kreab Colombia ha arrojado cifras contundentes que revelan una grave vulnerabilidad en el tejido empresarial del país. La más preocupante es que el 98 % de las empresas en Colombia no protegen su propiedad intelectual (PI).

La investigación fue basada en 410 encuestas a gerentes y responsables legales en las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). Esta además subraya que menos del 20 % de las compañías encuestadas integra la gestión de la PI en su estrategia, dejando al resto sin proteger sus activos y con su potencial de escalabilidad disminuido.

Uno de los hallazgos en el estudio es la generalizada falta de una estrategia formal, pues el 62.2 % de las empresas no cuenta con una estrategia de protección de PI ni la considera necesaria.

Además, el sondeo evidencia un bajo aprovechamiento de los mecanismos de protección formal ofrecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA).