¡Sofía Carmona lo logró! La nadadora antioqueña pudo ir al Mundial de Aguas Abiertas en Dubái

Hace apenas dos meses, cuando Sofía Carmona se sentó en las gradas del Complejo Acuático del Atanasio Girardot, y habló por primera vez del sueño de ir a Dubái con EL COLOMBIANO, lo hizo con la ilusión intacta y la certeza de que ese reto era demasiado grande para alcanzarlo sola.
En San Andrés había sorprendido al país con una medalla de plata en el OceanMan. Nadó 500 metros en 4:54, en su primera prueba en mar abierto, y ese segundo lugar le abrió automáticamente un cupo al Mundial de Aguas Abiertas. Pero en su casa, en el barrio El Salvador de Medellín junto a sus padres, el entusiasmo chocó con la realidad: no había dinero para viajar.
“Yo misma le dije: qué rico, pero no podemos ir a Dubái, Sofi. No tenemos con qué”, recordó entonces Érika Castro, su mamá. Aún así, Sofía siguió entrenando. “Si no podemos ir, igual estaré agradecida, porque hicimos todo lo posible”, dijo en esa primera conversación. Ella no sabía que ese gesto, humilde y sereno terminaría encendiendo una cadena de solidaridad que cambiaría su vida.