Récord Panamericano para Stefany Cuadrado en su primer Campeonato Mundial de Pista en categoría mayores

La ciclista antioqueña Stefany Lorena Cuadrado Flórez sigue demostrando que es una de las nuevas joyas del ciclismo de pista mundial. En su primer evento en la categoría mayores y con tan solo 19 años, la nacida en Caucasia, logró Récord Panamericano en Santiago de Chile, en la prueba del kilómetro. Stefany marcó un tiempo de 1.04,946 Récord Panamericano y ocupó la quinta casilla de la tabla general, en la prueba que fue ganada por la neerlandesa Hetty van de Wouw, de 27 años de edad, quien vive su temporada más laureada, ya que viene de ganar dos oros en el Campeonato Europeo realizado en febrero pasado.

Ahora, en Chile ganó su tercer oro, esta vez en la prueba del kilómtro con un tiempo de 1.03,121, venciendo a la rusa Jana Boerlakova y la neozelandesa Ellesse Andrews, plata y bronce, respectivamente. “Muy contenta, muy agradecida con Dios por este increíble resultado, se vivió de una forma magnífica, pude mejorar mis tiempos y el tiempo de esta mañana, tanto así que me ganaron por milésimas. Esto es una locura con corredores tan increíbles, creo que no se puede pedir más”, comentó Cuadrado, en la transmisión oficial de la prueba.

Según reseñó el portal nuestrociclismo.com, “Stefany Cuadrado, quien en este 2025 disputa su primer año en la máxima categoría, comenzó– en abril–ganando esta prueba en el Campeonato Panamericana (con un tiempo de 1.06,504). Luego, a inicios de octubre en Cali obtuvo el título nacional (mejorando su marca con 1.06,442) y ahora además del TOP-5 Mundial impone Récord Panamericano, inicialmente con un registro de 1.05,842 (en la ronda de clasificación, siendo séptima entre 25 participantes) y finalmente en la jornada nocturna con una crono de 1 minuto, 4 segundos y 946 milésimas, mejorando con ambos registros.