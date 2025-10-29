¿Qué viene para Stefany Cuadrado tras ganar medalla en el Mundial de pista en Chile?

“El futuro se ve prometedor para la colombiana Stefany Lorena Cuadrado”. Así lo avizoró la Unión Ciclista Internacional en su cuenta de Instagram luego de la magistral actuación de la pedalista antioqueña en su primer Mundial de pista, en la categoría mayores, que finalizó el pasado domingo en Santiago de Chile. ¿Qué viene ahora para ella?
Ante las mejores de la especialidad, la nacida en Caucasia hace 19 años terminó primero en el quinto lugar en la carrera del kilómetro, logrando, con un tiempo de 1.04,946, récord panamericano. El anterior lo tenía la estadounidense Mandy Marquardt, quien en agosto pasado, en Colorado Springs, se impuso con 1.06,207. El oro en Chile fue para la neerlandesa Hetty van de Wouw (1.03,121). La plata la obtuvo la rusa Yana Burlakova (1.04,797) y el bronce, la neozelandesa Ellesse Andrews (1.04,909). Esos registros dan a entender las milésimas que distanciaron a Cuadrado de terminar en el podio en esa prueba del cronómetro.
Pero un día después, en el cierre del certamen, la deportista paisa, que incursionó en el ciclismo en plena pandemia en 2020 para salir del obligado encierro (antes practicaba tenis de mesa), consiguió presea de bronce en la prueba del keirin.
Quizá con Stefany, como dice el experto en ciclismo Pablo Arbeláez, estemos ante el relevo de otras glorias de esta disciplina en el país como Martha Bayona y Juliana Gaviria, quienes años atrás cogieron el testigo de Diana García, en la actualidad entrenadora.