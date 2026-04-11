Colombia perdió contra Chile en la Billie Jean King Cup y descendió de grupo por primera vez desde 2005

El equipo colombiano de la Billie Jean King Cup no tuvo un buen resultado. Las cafeteras, capitaneadas por el entrenador antioqueño Alejandro González, perdieron este sábado su emparejamiento con el representativo de Chile en el play-off para mantenerse en el primer grupo de las Américas para el 2027. Se pensaba que lo consiguieron. Sin embargo, no pudieron. La delegación colombiana inició su participación en el día con un partido que jugó la tenista bogotana Valentina Mediorreal. La joven capitalina enfrentó Fernanda Labraña en un duelo donde no pudo mostrar su mejor rendimiento en el primer set: perdió 6-1.

Sin embargo, en la segunda manga demostró el nivel que llevó a que González la llamara entre las elegidas: logró luchar y el set terminó cuando iba 7-5. Dio batalla, pero no fue suficiente para quedarse con una victoria que llevara el partido a un set extra.

¿Cómo quedó el segundo partido de Colombia en la jornada?

Después, en la segunda presentación de Colombia en el día la antioqueña Emiliana Arango, quien ha venido subiendo su rendimiento en los últimos años y en 2025 logró entrar por primera vez en su carrera profesional al top 100 del ranking de la WTA. Se esperaba que la paisa, radicada desde hace varios años en Miami, lograra darle un triunfo a Colombia.

Ella es quien, en los últimos años, ha peleado por ser la mejor raqueta colombiana con la cucuteña Camila Osorio, quien no fue tenida en cuenta para esta eliminatoria. Dio batalla contra Antonia Vergara. Sin embargo, no logró ganar. Perdió en un juego que se extendió hasta el tercer set: las mangas quedaron 2-6, 6-1 y 6-4.