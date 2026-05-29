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Descubren sofisticada red que defraudaba a EPM por $207.000 millones al año en agua, gas y electricidad

Las autoridades intervinieron 42 inmuebles, entre los cuales hay 14 hoteles en sitios del Centro, Buenos Aires, Laureles y Belén. Pasarán a extinción de dominio.

  • Los establecimientos intervenidos pertenecen a personas con afinidades familiares o empresariales. FOTO: MEVAL
    Los establecimientos intervenidos pertenecen a personas con afinidades familiares o empresariales. FOTO: MEVAL
  • Los bienes intervenidos entrarán a un proceso de extinción de dominio. FOTO: MEVAL
    Los bienes intervenidos entrarán a un proceso de extinción de dominio. FOTO: MEVAL
Redacción El Colombiano
hace 3 horas
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En solo cinco años, un grupo de empresas y hoteles de la capital antioqueña defraudaron a Empresas Públicas de Medellín (EPM) por más de 1,2 billones de pesos por concepto de la energía, el gas y el agua que consumieron y no le pagaron.

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Las autoridades los detectaron tras una investigación que desarrollaron en los últimos 16 meses luego de que EPM halló inconsistencias en los patrones de consumo de los domicilios y de que hizo la inspección técnica de los medidores estableciendo que estos estaban alterados para que registraran un menor consumo del real.

La otra argucia que empleaban era la instalación de conexiones clandestinas destinadas a evadir los controles técnicos y comerciales.

Como producto de la indagación, en las últimas horas las autoridades intervinieron 28 inmuebles y 14 hoteles en las últimas horas. Todos tenían en común que pertenecen a personas con vínculos familiares, comerciales o societarios.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, brigadier general Henry Yesid Bello, informó que los bienes ocupados están en el Centro de la ciudad, en el barrio Buenos Aires y en otros sectores de las comuna 11 (Laureles) y 16 (Belén). Su avalúo ronda los 96.000 millones de pesos.

“Adelantamos toda la investigación, la recolección de elementos materiales probatorios que permitieron identificar el perfil criminal. El patrón delictivo sistemático relacionado con la alteración ilegal de sistemas de medición de la energía, del acueducto y del gas de las Empresas Públicas de la ciudad de Medellín”, detalló el alto oficial.

Según esas mismas averiguaciones, estas personas y empresas venían ejecutando el fraude al conglomerado de servicios públicos desde 2013. No obstante, las autoridades solo revelaron el monto de las pérdidas que le habrían ocasionado a EPM entre 2020 y 2025, que serían en promedio de 207.000 millones de pesos anuales, para un total en ese quinquenio de 1,24 billones de pesos.

Pero el perjuicio no solo sería económico, sino que las prácticas ilícitas generaban un riesgo para la seguridad de los vecinos debido a la posibilidad de que ocurrieran incendios, fugas o inundaciones.

Los bienes intervenidos entrarán a un proceso de extinción de dominio. FOTO: MEVAL
Los bienes intervenidos entrarán a un proceso de extinción de dominio. FOTO: MEVAL

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Los bienes decomisados quedaron en manos de la Fiscalía General de la Nación y serán sometidos a procesos de extinción de dominio para que pasen al manejo de la Sociedad de Activos Especiales.

Pérdidas por fraude pasan del 8%: EPM

Al referirse al tema, el gerente general de EPM, John Maya Salazar, confirmó que las pérdidas por fraude en materia de energía para su grupo empresarial legan al 8% ó 9%, pero se trata de un fenómeno que no se limita solo al servicio de energía.

Vale recordar que en febrero pasado fue denunciada una empresa dedicada al procesamiento de plástico reciclado en el corregimiento San Cristóbal que habría defraudado por un monto de 450 millones por concepto de gas.

“Eso lo tiene que haber hecho con túneles subterráneos, eso lo tiene que haber hecho gente de mucho conocimiento”, dijo Maya.

El directivo anunció que también hay otros procesos en trámite, por lo que se espera una tercera ola de sanciones, pues existe un listado de aproximadamente cien empresas que estarían incurriendo en las mismas conductas, con posibles consecuencias penales y económicas, pues en el país está tipificado el delito de contrabando de fluidos.

“Muchos se volvieron muy desafiantes cuando los llamaban a decir: ‘Si tiene una situación ilegal, venga arreglemos, pongámonos de acuerdo, le damos facilidad, desatrase’. Respondían: ‘No, demándeme, es que yo le meto un abogado; mientras a usted le pago 500 millones, a un abogado le pago 100 y listo’. No habían prestado atención”, apuntó Maya.

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El directivo recordó que este fenómeno afecta a toda la población porque el dinero que se deja de percibir significa que habrá menos transferencias y dividendos que se traducen en colegios, vías, centros de salud o sedes de Buen Comienzo.

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