Funcionarios del INS denuncian presunto acoso laboral y fallas en manejo del riesgo psicosocial

En las últimas horas se conoció información sobre unas denuncias realizadas por funcionarios del Instituto Nacional de Salud (INS) por presuntos casos de acoso laboral, deterioro del clima organizacional y omisiones en la atención del riesgo psicosocial al interior de la entidad.
De acuerdo con lo señalado por las denuncias, ya existirían al menos diez quejas internas relacionadas con posibles situaciones de presión laboral y afectaciones al ambiente de trabajo dentro de la institución.
El caso también habría llegado a instancias de control. Según se conoció, la Procuraduría General de la Nación adelanta una vigilancia preventiva sobre la situación, mientras que ante el Ministerio de Trabajo fue interpuesta una querella relacionada con las presuntas irregularidades denunciadas por varios funcionarios.
Las denuncias apuntan a posibles fallas en la gestión institucional frente a los riesgos psicosociales, un componente que hace referencia a las condiciones laborales que pueden afectar la salud mental y emocional de los trabajadores.