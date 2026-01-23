x

Tenista colombiano Cristian Rodríguez fue detenido en Brasil tras incidente en el Challenger de Itajaí

El tenista colombiano Cristian Rodríguez fue detenido en Brasil tras un incidente extradeportivo ocurrido durante el Challenger de Itajaí, situación que ya es investigada por las autoridades locales y que involucra una presunta injuria racial.

  • El tenista colombiano Cristian Rodríguez fue detenido en Brasil. FOTOS FEDECOLTENIS Y @BONFATENNIS
John Eric Gómez
Deportes

hace 2 horas
El tenista colombiano Cristian Rodríguez, integrante del Equipo Colombia Colsanitas de Copa Davis, fue detenido en la ciudad de Itajaí, Brasil, luego de verse involucrado en un incidente extradeportivo durante el desarrollo del Challenger de Itajaí.

Rodríguez, quien es habitual convocado por el capitán Alejandro Falla y ha sido una de las piezas recurrentes en las nóminas recientes de la selección nacional Colsanitas, habría protagonizado una situación irregular tras su participación en la modalidad de dobles del certamen.

Según la información disponible hasta el momento, el jugador es investigado por presuntamente haber proferido insultos de carácter racista contra un trabajador del torneo, específicamente un pasabolas, además de realizar gestos ofensivos dirigidos al público local al finalizar el encuentro.

Como consecuencia de estos hechos, el tenista fue trasladado por la policía brasileña para rendir declaración bajo la figura de injuria racial, una conducta que está tipificada como delito grave en la legislación de ese país y que contempla sanciones severas en caso de comprobarse la responsabilidad.

En el plano estrictamente deportivo, Cristian Rodríguez continúa figurando como uno de los referentes del Equipo Colombia Colsanitas, con participación reciente en las series de Copa Davis disputadas durante la temporada 2025, lo que resalta la relevancia del caso dentro del tenis nacional.

Hasta el momento, la Federación Colombiana de Tenis no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación jurídica del deportista ni sobre las posibles implicaciones que este hecho podría tener en su continuidad dentro del equipo nacional Colsanitas de Copa Davis.

